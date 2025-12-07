DE
La ville attend encore le feu vert du Guinness
Yverdon bat un record du monde avec 300’000 briques Lego mais son homologation reste incertaine

Yverdon-les-Bains a battu le record du monde de la plus grande fresque Lego dimanche, dans le cadre du Téléthon Suisse. La ville vaudoise a dépassé les 250'000 pièces du précédent record détenu par Brest.
Le public pouvait acheter et assembler des losanges de 100 pièces qui étaient ensuite intégrés dans la fresque.
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
ATS Agence télégraphique suisse

Pari réussi pour Yverdon-les-Bains: la ville du nord vaudois a battu dimanche le record du monde de la plus grande fresque Lego dans le cadre du Téléthon Suisse. Le précédent record, de 250'000 pièces, était jusque-là détenu par la ville de Brest, en Bretagne. «On va y arriver, il ne nous reste plus que 200 plans à vendre. La salle n'a pas désempli de toute la journée et il y a encore des gens qui arrivent», s'est enthousiasmée auprès de Keystone-ATS Cristelle Burlot, la responsable communication pour le Téléthon Suisse, une organisation en faveur des personnes atteintes de maladies génétiques rares.

L'objectif de cette tentative de record ludique et solidaire consistait à réaliser une fresque en Lego de 300'000 briques samedi et dimanche au Centre sportif des Îles dans la cité thermale. Le public pouvait se relayer afin d'assembler des losanges de 100 briques, acquis au prix de 10 francs. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Téléthon Suisse.

Vers 16h30, le record de Brest avait été battu, mais l'entier de la fresque n'était pas terminé. «Il nous reste 2-3 mètres à faire. C'est de la folie, il y a des centaines de personnes partout, des gens qui font la queue, on est tellement heureux de cette mobilisation», a poursuivi Cristelle Burlot, précisant qu'au minimum 20'000 francs avaient pu être récoltés.

Un record pas forcément homologué

Des bénévoles de Brickmaster.ch, une société spécialisée dans l'événementiel autour des Lego et basée à Concise (VD), avaient pour mission d'assembler les losanges. La fresque, d'une dimension de 24 mètres de long et 2 mètres de hauteur, représente des lieux emblématiques de la région du Nord vaudois. Il n'est pas certain que ce nouveau record soit homologué dans le célèbre Guinness Book. «Brickmaster les a contactés, mais nous n'avons pas reçu de réponse», a expliqué Cristelle Burlot. L'essentiel n'est toutefois pas là, selon elle. «Notre but est de réussir ce défi extraordinaire et de le partager avec le public. Nous savons que nous avons battu le record.»

L'événement, qui rassemblait une quarantaine de bénévoles, était organisé en soutien du Téléthon Suisse conjointement par l'Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV), Brickmasters.ch et Lego. Il devait prendre fin dimanche à 18h. L'heure n'était toutefois pas la principale préoccupation des organisateurs bien décidés à aller jusqu'au bout. «On va finir cette fresque!», a promis Cristelle Burlot.

