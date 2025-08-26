La perquisition a révélé un trésor de deux-roues. Un homme de 54 ans arrêté à Vevey est suspecté du vol d'une centaine de vélos sur une période de dix ans. La police de Paudex mène l'enquête et cherche à identifier les victimes qui n'ont pas encore porté plainte.

La police retrouve une centaine de vélos volés vaudois dans son local

Un quinquagénaire a été arrêté à Vevey. Dans son local vaudois, la police a trouvé des centaines de vélos volés. (Image prétexte) Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Ce vélo volé a été celui de trop. Début juillet dernier à Vevey, une patrouille de la police Riviera a interpellé un homme au guidon d'une bicyclette électrique qui n'était pas la sienne. De quoi ouvrir une enquête, menée par les gendarmes de Paudex (VD) sous la conduite du Ministère public.

Les investigations ont conduit à deux perquisitions au domicile du suspect, qui n'ont pas manqué de résultats. Pas moins d'une centaine «de cycles et de vélos électriques de provenance douteuse» ont été déterrés du local que ce Suisse de 54 ans louait.

La police cherche les lésés

Le suspect domicilié dans la région «aurait commis ces vols depuis une dizaine d’années tant sur le sol vaudois que dans d’autres cantons», précise la communication du Ministère public. Ce mardi 26 août, la police tente d'identifier les victimes qui n'auraient pas encore déposé plainte ou dont le vélo volé n'a pas pu être identifié.

Les personnes lésées peuvent s’annoncer auprès de la police locale, prioritairement par mail (paudex.gdm@vd.ch) ou par téléphone (021 557 18 21). Lors d'un dépôt de plainte pour vol, il est conseillé de pouvoir fournir les éléments nécessaires à l’identification de son vélo (numéro de série/châssis, marque, modèle, signe distinctif).