Des apprentis à La Poste ont volé les données bancaires de clients pour faire du shopping sur Internet. Après une procédure judiciaire de six ans, la justice genevoise a fini par condamner les responsables avec une peine allégée, rapporte «24 heures».

A Genève, des apprentis à La Poste font du shopping avec les économies des seniors

Des apprentis de La Poste ont volé les données bancaires de clients, dont plusieurs seniors, pour faire du shopping sur Internet. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

La justice genevoise aura mis presque six ans à trancher cette affaire. Des apprentis à La Poste ont empoché des cartes PostFinances oubliées au guichet pour s'acheter des pulls Lacoste et Tommy Hilfiger, ainsi que des vestes Adidas sur Internet, rapporte «24 heures».

Entre 2018 et 2019, les compères ont aussi utilisé cet argent pour aller au McDonald's ou au bowling, et parfois surfer sur des sites Internet pour adultes. L'un deux aurait volé les données bancaires de 16 clients, empochant ainsi 12'000 francs.

Une peine allégée

Dans plusieurs succursales genevoises de La Poste aux Pâquis, à Balexert et Chêne-Bourg, ils semblent que les apprentis ont surtout ciblé les clients seniors. Parmi leurs victimes se trouvent deux femmes âgées de 81 et 86 ans, ainsi qu'un homme de 90 ans.

Rattrapés par la justice, les intéressés ont reconnu les faits. Le procureur a instruit une enquête, mais a été remplacé entre-temps, retardant ainsi la procédure judiciaire. Des auditions ont été menées en 2020 et 2021, mais les quatre ordonnances pénales ont été rendues seulement cet été.

Cette attente a permis d'alléger la peine des coupables, deux d'entre eux écopant de 60 jours-amende avec sursis, et deux autres d'une amende de 1000 francs chacun.