Un élément d'information partagé par la police était faux. L'ado de 17 ans décédé à scooter à la suite d'une course poursuite avec la police ne circulait pas à contresens lorsqu'il a mortellement chuté à l’avenue William-de-Charrière-de-Sévery.
La mention «circulant en sens interdit» a disparu des explications policières. Les forces de l'ordre ont rétropédalé ce lundi dans un «correctif» à leur communiqué de presse, envoyé à 11h10.
La police accusée de mentir
Voici désormais le verbatim de la police cantonale corrigé: «A la vue du véhicule de police, le pilote du scooter a pris la fuite à vive allure. Arrivé à l’avenue William-de-Charrière-de-Sévery, il a perdu la maîtrise de son deux-roues et terminé sa course contre le mur d’un garage.»
Plusieurs lecteurs ont signalé à Blick que l'avenue en question n'est pas un sens interdit. Lors des émeutes de dimanche soir, plusieurs jeunes ont accusé la police de mentir sur les circonstances de la mort de leur pote.
