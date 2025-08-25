Dernière mise à jour: il y a 6 minutes

Publié: il y a 22 minutes

La police vaudoise corrige ses informations sur l'accident mortel d'un jeune scootériste à Lausanne. Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'adolescent de 17 ans ne circulait pas à contresens lors de sa chute fatale avenue William-de-Charrière-de-Sévery.

Pour finir, l'ado décédé en scooter ne circulait pas à contresens

Avant le choc mortel contre un mur, l'ado a fui la police. Mais pas à contresens, comme indiqué d'abord par les forces de l'ordre. Photo: keystone-sda.ch

Léo Michoud Journaliste Blick

Un élément d'information partagé par la police était faux. L'ado de 17 ans décédé à scooter à la suite d'une course poursuite avec la police ne circulait pas à contresens lorsqu'il a mortellement chuté à l’avenue William-de-Charrière-de-Sévery.

La mention «circulant en sens interdit» a disparu des explications policières. Les forces de l'ordre ont rétropédalé ce lundi dans un «correctif» à leur communiqué de presse, envoyé à 11h10.

La police accusée de mentir

Voici désormais le verbatim de la police cantonale corrigé: «A la vue du véhicule de police, le pilote du scooter a pris la fuite à vive allure. Arrivé à l’avenue William-de-Charrière-de-Sévery, il a perdu la maîtrise de son deux-roues et terminé sa course contre le mur d’un garage.»

Plusieurs lecteurs ont signalé à Blick que l'avenue en question n'est pas un sens interdit. Lors des émeutes de dimanche soir, plusieurs jeunes ont accusé la police de mentir sur les circonstances de la mort de leur pote.