La jonction A1 de Chavannes-près-Renens menacée d’abandon

Le projet de jonction autoroutière à Chavannes-près-Renens pourrait être abandonné. Le Canton de Vaud étudie cette option en concertation avec les communes, suite au retrait de la Municipalité de Chavannes-près-Renens du projet en début d'année.

La Confédération, le Canton de Vaud et la commune de Chavannes-près-Renens avaient signé en juin 2021 une convention afin de réaliser la jonction à l'ouest de Lausanne (archives). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

La jonction autoroutière de Chavannes-près-Renens sur l'A1, visant à la suppression du goulet d'étranglement de Crissier, pourrait être abandonnée. Le Canton de Vaud a annoncé mardi que le scénario de l'abandon est à l'étude, en concertation avec les communes.

En début d'année, la Municipalité de Chavannes-près-Renens s'était retirée du projet. Elle avait décidé de dénoncer unilatéralement la convention – liée au financement – signée en 2021 avec l'Office fédéral des routes (OFROU) et le Canton de Vaud. Les autorités de la commune considéraient que le projet allait à l'encontre des actions présentes et futures de la commune en faveur d'une mobilité responsable favorisant la marche, le vélo et les transports publics.

«Sans compromettre l'accessibilité»

«Le Canton propose de mener avec les communes concernées des études complémentaires pour s'assurer qu'un renoncement à la réalisation de la jonction peut se faire sans compromettre l'accessibilité dans l'Ouest lausannois, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué.