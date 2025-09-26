La 98e Fête des vendanges de Neuchâtel démarre vendredi soir sous la pluie. Plus de 300'000 visiteurs sont attendus pour cet événement qui culminera dimanche avec le corso fleuri, retransmis en direct à la télévision pour la première fois.

La mythique Fête des vendanges à Neuchâtel débute ce vendredi, pour trois jours de festivités. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel va débuter vendredi soir sous la pluie. La météo devrait s'arranger dès samedi, ce qui devrait faire affluer les visiteurs, dont plus de 300'000 sont attendus. Le corso fleuri du dimanche après-midi sera le point d'orgue de la manifestation avec pour la première fois une retransmission télévisée en direct sur la RTS.

Sous le thème «Légendes des vignobles», le défilé sera composé de 14 chars dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination sont proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l'illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d'adoption.

Au total un demi-million de dahlias, en provenance des Pays-Bas, sont piqués sur les chars par des bénévoles et 1000 élèves. Le responsable du corso fleuri, Yvan Flühmann, a déclaré à «Arcinfo» que la manifestation va utiliser aussi 55'000 fleurs suisses dont des lys ou par exemple des tournesols de la région.

Valais à l'honneur

Durant la manifestation, les visiteurs pourront étancher leur soif ou leur faim auprès des plus de 280 stands. Outre le «village des vignerons» et ses 21 chalets à la rue du Seyon, qui fera la part belle aux spécialités régionales, le Valais et en particulier le Val d'Hérens seront à l'honneur dans le nouveau «village suisse». Une scène mettra en lumière les talents valaisans, avec fanfares, cors des Alpes, musiciens et artistes du terroir.

Autre nouveauté: le «village agri-culture» à la place des Halles, qui sera dédié au savoir-faire agricole, au «fait maison» et à la culture neuchâteloise. Des guggen, des concerts live et plusieurs Dj’s – Fada, Kurios, Raph Claw, Rino -animeront l'endroit.

Le samedi, outre le cortège des enfants l'après-midi, le spectacle pyromélodique du soir devrait à nouveau séduire. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à la Baie de l’Evole. Cette année, le public pourra acheter des billets qui donnent accès à un nouvel espace «premium» qui offre davantage de confort.