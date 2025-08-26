DE
La Broye à l'honneur
Le prix Jean Dumur remis à trois journalistes locales de «La Liberté»

Le bureau régional Payerne-La Broye du journal «La Liberté» remporte le Prix Jean Dumur 2025. Trois journalistes sont récompensées pour leur enquête sur les dysfonctionnements à Estavayer (FR). Le prix journalistique leur sera remis ce vendredi à Genève.
Publié: il y a 26 minutes
Écouter
Natasha Hathaway, Delphine Francey et Chantal Rouleau, du bureau régional Payerne de «La Liberté», reçoivent le prix Jean Dumur.
Photo: La Liberté
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Et le lauréat du Prix Jean Dumur 2025 est… le bureau régional Payerne-La Broye du journal fribourgeois «La Liberté». Cette distinction, qui récompense «le courage journalistique, la recherche de la vérité, l'indépendance et la clarté de l’expression», est attribuée conjointement à trois journalistes: Delphine Francey, Natasha Hathaway et Chantal Rouleau.

Le prix – créé en 1986 en mémoire du journaliste Jean Dumur – leur sera remis ce vendredi 29 août lors des 6e Assises presse & démocratie, au Club suisse de la presse à Genève. Le jury, composé de journalistes romands expérimentés, applaudit ainsi la série d'enquêtes publiées entre 2024 et 2025 dans «La Liberté» au sujet des graves dysfonctionnements au sein de la commune d’Estavayer (FR).

Le journalisme local salué

Les journalistes locales, toutes trois quadragénaires, sont saluées pour leur «travail d’enquête collectif, sur la durée, avec de nombreuses informations originales d’intérêt public» mais aussi pour leur «courage journalistique face aux pressions politiques» et leur «attitude professionnelle impeccable». Leur enquête a nécessité la saisie de la Préposée cantonale à la transparence pour obtenir des informations sur la politique interne à Estavayer.

Doté de 4000 francs, le Prix Jean Dumur a récompensé plusieurs journalistes sur ces dernières années, toutes des femmes. Isabelle Ducret (RTS) en 2024, Fati Mansour («Le Temps») en 2023 et Maurine Mercier (RTS) en 2022. L'association des Amis de Jean Dumur rappelle ainsi «l’importance du journalisme d’information et d’enquête régional et local, seul à même de fournir à la population des informations inédites et vérifiées».

