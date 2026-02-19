Les résultats de l'élection du Conseil municipal de Vernier sont contestés pour fraude. Un recours a été déposé au Tribunal fédéral après le rejet par la justice genevoise. La séance d'installation est prévue le 16 mars.

Des Genevois s'entêtent et déposent un recours au Tribunal fédéral

ATS Agence télégraphique suisse

Les résultats de la seconde élection du Conseil municipal de Vernier (GE) sont contestés auprès du Tribunal fédéral (TF) pour fraude. Après le rejet de son recours par la justice genevoise, un groupe de citoyens a annoncé jeudi porter l'affaire auprès de l'instance supérieure.

Le gouvernement genevois a indiqué jeudi avoir fixé au 16 mars la date de la séance d'installation du délibératif verniolan. Or le recours est assorti d'une demande de l'effet suspensif. «Nous avons demandé au Conseil d'Etat d'attendre la décision du Tribunal fédéral sur ce point», a fait savoir à Keystone-ATS Thibaut Jotterand, membre du PS de Vernier.

La Ville n'a pas de Conseil municipal depuis le début de la législature, le 1er juin. Le scrutin de mars avait été annulé pour fraude, ce qui avait provoqué la tenue d'une nouvelle élection le 30 novembre, elle aussi émaillée d'irrégularités. Le Conseil d'Etat avait attendu les conclusions d'une expertise en écriture pour publier les résultats en décembre.

Les résultats de novrembre validés

Dans un arrêt rendu mardi, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre ces résultats, estimant que le fait que des bulletins aient pu être remplis par une même personne dans un cadre familial ne justifie par une nouvelle annulation du scrutin. Dans la foulée, le gouvernement a adopté mercredi un arrêté validant les résultats de novembre.