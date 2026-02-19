DE
FR

Seconde élection de Vernier
Des Genevois s'entêtent et déposent un recours au Tribunal fédéral

Les résultats de l'élection du Conseil municipal de Vernier sont contestés pour fraude. Un recours a été déposé au Tribunal fédéral après le rejet par la justice genevoise. La séance d'installation est prévue le 16 mars.
Publié: il y a 48 minutes
Un recours a été déposé au Tribunal fédéral après le rejet par la justice genevoise.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les résultats de la seconde élection du Conseil municipal de Vernier (GE) sont contestés auprès du Tribunal fédéral (TF) pour fraude. Après le rejet de son recours par la justice genevoise, un groupe de citoyens a annoncé jeudi porter l'affaire auprès de l'instance supérieure.

A lire aussi
Revers judiciaire pour une candidate dans l’affaire de fraude à Vernier
Deux recours rejetés
Revers judiciaire pour une candidate dans l’affaire de fraude à Vernier
La justice genevoise confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier
Fraude électorale
La justice genevoise confirme l'élection du Conseil municipal de Vernier

Le gouvernement genevois a indiqué jeudi avoir fixé au 16 mars la date de la séance d'installation du délibératif verniolan. Or le recours est assorti d'une demande de l'effet suspensif. «Nous avons demandé au Conseil d'Etat d'attendre la décision du Tribunal fédéral sur ce point», a fait savoir à Keystone-ATS Thibaut Jotterand, membre du PS de Vernier.

La Ville n'a pas de Conseil municipal depuis le début de la législature, le 1er juin. Le scrutin de mars avait été annulé pour fraude, ce qui avait provoqué la tenue d'une nouvelle élection le 30 novembre, elle aussi émaillée d'irrégularités. Le Conseil d'Etat avait attendu les conclusions d'une expertise en écriture pour publier les résultats en décembre.

Les résultats de novrembre validés

Dans un arrêt rendu mardi, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a rejeté le recours contre ces résultats, estimant que le fait que des bulletins aient pu être remplis par une même personne dans un cadre familial ne justifie par une nouvelle annulation du scrutin. Dans la foulée, le gouvernement a adopté mercredi un arrêté validant les résultats de novembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus