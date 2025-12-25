A cause d'un dégât à la voie, le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne-Fribourg est restreint en ce matin de Noël, indiquent les CFF sur leur site. La perturbation pourrait durer jusqu'à 12h.

Le trafic ferroviaire est restreint entre Lausanne et Fribourg

Le trafic ferroviaire est restreint entre Lausanne et Fribourg

Etienne Daman Journaliste Blick

Aïe! Noël risque de commencer avec un petit contre-temps sur les rails. Alors que de nombreux voyageurs sont en route pour rejoindre leurs proches ce jeudi 25 décembre, le trafic est restreint entre Puidoux et Palézieux sur la ligne Lausanne–Fribourg, annoncent les CFF sur leur site. Un dégât à la voie en est la cause.

La ligne S41 est touchée, avec retards et suppressions à prévoir jusqu’à environ 12h au moins.