Etienne DamanJournaliste Blick
Aïe! Noël risque de commencer avec un petit contre-temps sur les rails. Alors que de nombreux voyageurs sont en route pour rejoindre leurs proches ce jeudi 25 décembre, le trafic est restreint entre Puidoux et Palézieux sur la ligne Lausanne–Fribourg, annoncent les CFF sur leur site. Un dégât à la voie en est la cause.
La ligne S41 est touchée, avec retards et suppressions à prévoir jusqu’à environ 12h au moins.
