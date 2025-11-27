DE
Le trafic ferroviaire est à l'arrêt sur la ligne entre Lausanne et Yverdon

Le trafic sur la ligne Yverdon-Lausanne est interrompu ce jeudi matin entre Yverdon-les-Bains et Chavornay. Les CFF prévoient retards et suppressions.
Publié: 07:59 heures
Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Les CFF prévoient retards et suppressions jusqu’à 10h ce matin sur les lignes IC5, IR57, R1 et R2.
Dimitri FaravelJournaliste Blick

Cette matinée risque d'être longue pour les pendulaires de la ligne Yverdon-Lausanne. Le trafic est interrompu entre la cité thermale et Chavornay en raison d'un accident de personne, tous les trains sont supprimés.

Les CFF annoncent retards et suppressions jusqu'environ 10h ce matin. Les lignes IC5, IR57, R1 et R2 sont touchés et des bus de remplacement devraient prendre le relais. Les voyageurs devront prendre leur mal en patience et anticiper des temps de trajet bien plus longs qu'à l'accoutumé. Les CFF précident que les voyageurs entre Genève-Aéroport, Genève, Morges, Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg.

Pour le moment, les équipes sur place ne peuvent pas établir de pronostic fiable quant au rétablissement du trafic ferroviaire. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée concernant l'accident ni l'état dans lequel se trouve la personne impliquée.

