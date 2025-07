1/5 Un choc pour la région: Armasuisse veut fermer le célèbre Hôtel du Chasseron. Photo: TripAdvisor

Lucien Fluri

C'est un point de vue très prisé et apprécié des locaux comme des touristes: à quelque 1600 mètres d’altitude, non loin d’Yverdon-les-Bains (VD), le Chasseron offre une vue spectaculaire sur le pays, le lac de Neuchâtel et les Alpes. Ce coin du Jura vaudois est surnommé à juste titre «le balcon du Jura».

Sur ce sommet se trouve également un établissement bien connu, l'Hôtel du Chasseron, avec 120 places assises et 38 lits. Mais son heure semble arrivée, et probablement pour de bon. Armasuisse, l’Office fédéral de l’armement, a ordonné sa fermeture, rapportent plusieurs médias depuis le début de la semaine.

Fin septembre, le contrat de l'ancien tenancier arrive à échéance après dix ans. Il aurait certes pu présenter un successeur, mais Armasuisse ne veut pas conclure de nouveau bail pour le moment. Motif invoqué: l’état du bâtiment, jugé déplorable. Le toit et la façade nécessitent des rénovations urgentes, selon l’Office.

Désolé, nous avons d'autres priorités en ce moment

En effet, les photos des chambres d'hôtel et des dortoirs laissent supposer le peu d'investissements qui y ont été réalisés ces dernières années. Les travaux de rénovation ne sont pas considérés comme prioritaires par Armasuisse en raison de la nouvelle situation de menace globale et des finances de la Confédération. Difficile dans ce contexte de prévoir ce qui va se passer sur la montagne. Aucune date n’est fixée pour les travaux. Le restaurant ne sera donc plus loué, jusqu’à nouvel ordre.

La gestion de restaurants ne fait clairement pas partie des missions principales d’Armasuisse. Et l'organe est actuellement très sollicité: face à la guerre en Ukraine et aux menaces russes, l’Europe entière renforce ses capacités de défense. Le Parlement suisse veut également dépenser plus d'argent pour l'armée. Armasuisse doit réaliser des projets d'acquisition d'environ 11 milliards de francs au cours des prochaines années. Plusieurs affaires ont posé problème ces derniers temps: les drones en provenance d'Israël ne seront pas livrés, les avions de combat en provenance des Etats-Unis pourraient coûter beaucoup plus cher qu'annoncé.

«Un coup porté à la région»

Les médias locaux qualifient la fermeture du restaurant d'excursion de «coup dur pour la région». Jérôme Longaretti, directeur du tourisme du Pays des Trois-Lacs, qualifie la décision de problématique dans «La Côte». Selon lui, les randonneurs perdront un point d’accueil essentiel sur la crête du Jura. Moins d’offre, c’est aussi moins de tourisme.

Armasuisse a décidé unilatéralement de mettre fin à cette activité et lui a communiqué cette décision il y a un mois, explique l'ancien tenancier à «Arcinfo». Il n'a pas la possibilité de s'y opposer. Des discussions doivent avoir lieu fin août entre Armasuisse et la commune de Bullet. Cette dernière souhaite conserver le point d'excursion.

Le bâtiment, construit en 1898, appartient à la Confédération depuis 1985. Mais une vente n’est pas forcément envisagée: des infrastructures militaires sont présentes sur le Chasseron, et Armasuisse veut garder les mains libres pour l’avenir.