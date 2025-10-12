DE
Le pire évité à Delémont
Un bancomat explose non loin d'un groupe de fêtards

Un distributeur automatique de billets a explosé à Delémont dans la nuit de samedi à dimanche. Deux personnes à moto ont été aperçues quittant les lieux rapidement. L'incident a causé d'importants dégâts matériels, mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer.
Publié: 13:07 heures
Dernière mise à jour: 13:12 heures
La police cantonale jurassienne a lancé un appel à témoins. (Image d'illustration).
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Un distributeur automatique de billet a explosé dans la nuit de samedi à dimanche à Delémont dans le Jura. Deux personnes circulant à moto ont été vues quittant les lieux précipitamment.

Le bancomat de la banque Valiant a explosé peu après 04h du matin, indique dimanche dans un communiqué la police cantonale jurassienne. La porte d'accès à la zone du distributeur a volé en éclat, projetant des débris dans la rue sur plusieurs mètres. La police souligne que plusieurs noctambules se trouvaient à proximité et que «par chance» aucun blessé n'est à déplorer.

Appel à témoins

Les dégâts matériels sont en revanche importants à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux jouxtant le bancomat. Un constat d'usage d’explosif a été effectué sur place par les services de la police cantonale jurassienne, secondés par le Ministère public de la Confédération (MPC), les enquêteurs fédéraux de fedpol et des spécialistes de la police scientifique de Zurich.

Les investigations sont en cours sous la direction du MPC afin de déterminer les faits ainsi que le préjudice subi, écrit la police. Elle invite également toute personne ayant des éléments à apporter dans cette affaire.

