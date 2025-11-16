La comédienne Vanille Lehmann cherche toujours à bousculer

Chacune et chacun en a rêvé. Monter sur scène, vivre de son art, devenir une star. Puis une poignée de personnalités décident de franchir le pas: être artistes! Qu’elles soient chanteuses, comédiennes, humoristes ou danseuses, 11 Romandes racontent. Notre série.

La comédienne Vanille Lehmann, âgée de 32 ans, vit à Paris.

Thomas Lécuyer

Chez Vanille Lehmann, le jeu est une manière viscérale de comprendre les autres et de se comprendre elle-même. Depuis l’enfance, elle observe, capte les gestes, les voix, les odeurs, jusqu’à pouvoir presque «habiter» le corps des gens qu’elle croise.

Cette hypersensibilité et ce besoin d’incarner sont devenus son moteur, la conduisant naturellement vers le théâtre puis le cinéma. La comédienne se nourrit de la possibilité qu’offre son métier de traverser des corps, des époques, des univers. «C’est comme si j’avais 15 000 vies et l’envie de toutes les vivre», confie-t-elle.

Théâtre, télé, ciné, écriture...

Dans les rôles qu’elle choisit, Vanille cherche toujours la faille, le paradoxe, l’animalité, quelque chose qui bouscule et qui libère. Jouer est une expérience corporelle et presque thérapeutique. Son goût de l’art s’est nourri d’un environnement familial créatif: l’influence déterminante de son grand-père peintre, un père qui travaille à la radio, une mère dramaturge, une maison où la musique ne s’arrête jamais.

Elle prend des cours à l’école Diggelmann, à Lausanne, et sa professeure sent quelque chose chez elle: «Tu devrais tenter le Cours Florent.» Malgré les doutes, les mises en garde – «Actrice, ce n’est pas un vrai métier», lui disait-on –, elle a suivi le conseil, et ce «feu qui brûlait» en elle, quitté la Suisse pour partir vivre à Paris en camping-car, vécu la précarité, mais avec la certitude que ce travail valait les sacrifices.

Aujourd’hui, Vanille revendique une pratique multiple: théâtre, télévision, cinéma, écriture, réalisation. Elle refuse les cases, aime brouiller les frontières, convaincue que l’art est d’abord une question de transmission. Etre comédienne est une manière d’embrasser ses paradoxes, de transformer sa sensibilité en force et de faire de son métier un acte de vérité et de liberté.