Le Valais ne veut pas devenir le premier canton suisse à se doter de trois aires de stationnement et de transit pour les gens du voyage. Un postulat en ce sens a été largement rejeté par le Parlement, jeudi après-midi.

Le Valais refuse de créer trois aires pour les gens du voyage

Le Valais refuse de créer trois aires pour les gens du voyage

Pour l'heure, le Valais ne compte qu'une aire d'accueil pour les gens du voyage. Elle est située à Martigny (photo d'archives). Photo: FABRICE COFFRINI

ATS Agence télégraphique suisse

Le Valais refuse l’idée de devenir le premier canton suisse à disposer de trois aires de stationnement et de transit pour les gens du voyage. Un postulat allant dans ce sens a été largement rejeté par le Parlement jeudi après-midi.

Le postulat socialiste fait écho à l'intervention de la police cantonale, le 15 avril dernier, lorsque celle-ci a bloqué plusieurs dizaines de caravanes à la hauteur du tunnel de St-Maurice. «Cette intervention disproportionnée et stigmatisante a clairement montré que le Valais avait urgemment besoin d'aires de stationnement et de transit pour éviter que de tels conflits se reproduisent à l’avenir», souligne le PS.

Une seule aire existe

«D'ailleurs, le canton y est légalement tenu: selon l'article 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent être aménagés selon les besoins de la population. Cela comprend aussi les besoins spécifiques des gens du voyage de Suisse.

Selon le plan directeur cantonal 2019, le canton devait planifier trois emplacements pour les gens du voyage sur son territoire, un dans le Bas-Valais, un en Valais central et un dans le Haut-Valais, en collaboration avec les communes, et mettre en service les aires manquantes. Pour l'heure, seule une aire existe à Martigny. Le Centre du Valais romand et les deux groupes UDC (Haut-Valais et du Haut-Valais) se sont mobilisés contre ce postulat. Au vote, le non l'a emporté par 86 voix contre 37 et 1 abstention.