A Saint-Blaise, l'avant-toit du tunnel autoroutier de Neuchâtel a vu un homme marcher dangereusement au-dessus de l'autoroute. Photo: Capture d'écran/Google Maps

Une personne perturbée sur l'avant-toit du tunnel autoroutier de Neuchâtel. C'est la vision qu'ont eu certains automobilistes à hauteur de Saint-Blaise (NE), ce mardi 25 février vers 7h du matin.

«Un individu se trouvait en posture dangereuse sur l’avant-toit surplombant l’ARN5, communique la police cantonale neuchâteloise dans l'après-midi. Grâce à une mobilisation rapide des services d’urgence, il a pu être mis en sécurité et pris en charge.»

«Etat mental perturbé»

Il s'agit d'un homme de 44 ans, domicilié dans le Littoral neuchâtelois, et qui «se trouvait dans un état mental perturbé». Il a été conduit à l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel.

L'intervention de six patrouilles de police ainsi que des services de secours et des pompiers a nécessité la fermeture de ce tronçon de l'autoroute A5. L'ARN5, de son petit nom, a pu être rouverte à 9h pour la chaussée en direction de Bienne et 25 minutes plus tard pour la chaussée menant à Lausanne.