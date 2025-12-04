DE
Incendie aux Bayards (NE)
Les pompiers retrouvent deux chiens morts et une femme inconsciente

Deux chiens sont morts et une femme a été blessée dans l'incendie d'une maison individuelle des Bayards (NE). Les pompiers ont retrouvé la victime inconsciente.
Publié: 12:23 heures
Deux chiens meurent et une femme est blessée dans un incendie aux Bayards (NE).
Photo: Kantonspolizei Neuenburg
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le pronostic vital d'une femme est engagé à la suite d'un incendie survenu jeudi dans une maison individuelle des Bayards (NE). La victime a été retrouvée inconsciente à l’intérieur de l'édifice sis au lieu-dit le Haut-de-La-Tour. La femme a été évacuée en ambulance vers l’hôpital de Couvet (NE), puis transportée par hélicoptère dans un hôpital universitaire romand, a indiqué la police neuchâteloise. Deux chiens ont péri par ailleurs dans le sinistre qui fait l'objet d'une enquête, précise le communiqué.

Les faits se sont déroulés en tout début de journée, la centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) ayant été alertée d’un important dégagement de fumée à 7h15. Le détachement de premiers secours du Val-de-Travers s’est immédiatement rendu sur place, avec 18 pompiers et six véhicules.

En raison de la proximité immédiate de l’immeuble avec les voies CFF et la route cantonale, le trafic ferroviaire et routier a dû être interrompu durant l’intervention. Un train de secours des CFF est également intervenu pour sécuriser la ligne. Le trafic a pu reprendre en milieu de matinée.

