DE
FR
Un restaurant de montagne en feu
0:10
Champex-Lac:Un restaurant de montagne en feu

Incendie à Champex-Lac
Des gerbes de flammes consument un restaurant de montagne valaisan

Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans la station de ski valaisanne de Champex-Lac. Des images prises par un lecteur de Blick montrent des flammes jaillissant d'un restaurant d'altitude.
Publié: il y a 26 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
1/2
Un incendie s'est déclaré dans le restaurant La Breya à Champex-Lac.
Photo: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Alerte dans le domaine skiable valaisan de Champex-Lac: un incendie s'est déclaré dans le restaurant d'altitude La Breya le soir de la Saint-Sylvestre.

Des photos prises par un lecteur de Blick montrent le restaurant en flammes près de la station. Des flammes de plusieurs mètres de haut s'élèvent dans les airs. «De nombreux camions de pompiers sont passés», rapporte le lecteur-reporter. Un hélicoptère des pompiers est également intervenu.

Interrogée, la police cantonale valaisanne confirme l'incendie. Actuellement, 30 pompiers sont sur place et tentent d'éteindre l'incendie. Selon les premières constatations, aucune personne n'a été blessée. L'intervention est en cours.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus