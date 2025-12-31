Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans la station de ski valaisanne de Champex-Lac. Des images prises par un lecteur de Blick montrent des flammes jaillissant d'un restaurant d'altitude.

Des gerbes de flammes consument un restaurant de montagne valaisan

Janine Enderli

Alerte dans le domaine skiable valaisan de Champex-Lac: un incendie s'est déclaré dans le restaurant d'altitude La Breya le soir de la Saint-Sylvestre.

Des photos prises par un lecteur de Blick montrent le restaurant en flammes près de la station. Des flammes de plusieurs mètres de haut s'élèvent dans les airs. «De nombreux camions de pompiers sont passés», rapporte le lecteur-reporter. Un hélicoptère des pompiers est également intervenu.

Interrogée, la police cantonale valaisanne confirme l'incendie. Actuellement, 30 pompiers sont sur place et tentent d'éteindre l'incendie. Selon les premières constatations, aucune personne n'a été blessée. L'intervention est en cours.