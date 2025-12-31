Janine Enderli
Alerte dans le domaine skiable valaisan de Champex-Lac: un incendie s'est déclaré dans le restaurant d'altitude La Breya le soir de la Saint-Sylvestre.
Des photos prises par un lecteur de Blick montrent le restaurant en flammes près de la station. Des flammes de plusieurs mètres de haut s'élèvent dans les airs. «De nombreux camions de pompiers sont passés», rapporte le lecteur-reporter. Un hélicoptère des pompiers est également intervenu.
Interrogée, la police cantonale valaisanne confirme l'incendie. Actuellement, 30 pompiers sont sur place et tentent d'éteindre l'incendie. Selon les premières constatations, aucune personne n'a été blessée. L'intervention est en cours.
