ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s’est déclaré dans un tableau électrique d’un immeuble à Avry (FR) jeudi vers 18h30. Privés d’électricité et de chauffage, les habitants de 24 appartements ont dû être évacués.
«La plupart des habitants ont pu trouver une solution pour passer la nuit. Quatre familles ont été relogées par la commune dans une auberge de la région», a indiqué vendredi la police fribourgeoise. Pour l’heure, l’alimentation électrique n’a pas encore pu être rétablie.
L'incendie, qui n'a fait aucun blessé, a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête est en cours pour établir les circonstances et les causes du sinistre, peut-on lire dans le communiqué.
