Bagarre dans le bus à Vevey
Ils se disputent pour un téléphone, il finit dans le coma

Un homme de 54 ans est dans le coma artificiel après une bagarre dans un bus à Vevey. L'incident, déclenché par un différend sur le volume d'un téléphone, a conduit à l'arrestation d'un Suisse de 25 ans par la police vaudoise.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Un homme de 54 ans est dans le coma artificiel après une bagarre dans un bus à Vevey. (Image d'archive)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant algérien de 54 ans a été grièvement blessé mercredi à Vevey à la suite d'une altercation avec un ressortissant suisse de 25 ans. Après avoir reçu un coup, la victime a chuté et sa tête a heurté le sol, a indiqué vendredi la police cantonale vaudoise. Emmené à l'hôpital, il a été opéré avant d’être plongé dans un coma artificiel.

L'incident a eu lieu vers 21h15 dans un bus à l'arrêt. Selon les premiers éléments de l'enquête, un litige aurait éclaté entre deux hommes à propos du volume sonore diffusé par le téléphone d'un des deux protagonistes, explique la police dans un communiqué.

«Le premier individu s'est approché et a saisi le second pour le faire descendre du véhicule avant de le frapper au visage. La victime a lourdement chuté et sa tête a violemment heurté le sol. L’auteur a ensuite pris la fuite», précise la police.

Une enquête est ouverte

«Rapidement sur place, les secours ont pris en charge le blessé inconscient et l'ont conduit en milieu hospitalier où il a été opéré avant d'être plongé dans un coma artificiel», ajoute-t-elle. D'importantes recherches ont été mises en place par la Police de sûreté, ce qui a permis l'interpellation par le Détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) de l'auteur à son domicile, dans la région, le lendemain, toujours selon la police vaudoise.

Le procureur de service a ouvert une enquête pour lésions corporelles graves. Il a confié les investigations aux inspecteurs de la Brigade criminelle de la Police de sûreté.

