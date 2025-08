Les tensions sont palpables entre ultras du Servette. (illustration). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Deux clans de supporters rivaux du Servette FC se sont opposés dans une bagarre impliquant une centaine de personnes samedi en ville de Genève, après la défaite servettienne contre St-Gall (1-4). En cause, des tensions entre groupes sur fond de guerre de territoires. Des images publiées sur les réseaux sociaux et au 12:45 de la RTS montrent les deux clans d'ultras, la Section Grenat (SG) et Les Plus Malins (LPM), s'affronter à coups de poings et de jets d'objets divers sur un chantier de la rue de Carouge.

«Il y a eu des provocations entre ultras. La police est intervenue pour empêcher des échauffourées supplémentaires. Les deux groupes ont pu être séparés et se sont dispersés dans divers établissements publics des alentours», a indiqué dimanche Léna Keller, porte-parole de la police cantonale, à Keystone-ATS, confirmant des informations de plusieurs médias. Il n'y a eu ni blessé ni interpellation.

Plusieurs escarmouches depuis le printemps

Léna Keller a expliqué que les ultras du groupe LPM avaient été exclus de la Tribune Nord du stade où la Section Grenat a ses habitudes pour être «relégués» dans la Tribune Est. Mécontents, ils ont quitté le stade après 22 minutes de jeu. Les deux clans se sont affrontés plus tard, après la fin du match, en ville.

Comme l'a rapporté la «Tribune de Genève», des escarmouches entre les deux groupes s'étaient déjà produites depuis le printemps dans les gradins du stade, ainsi qu'une bagarre il y a une semaine avant le déplacement de l'équipe à Berne pour aller jouer contre les Young Boys.