DE
FR

Il risque 4 ans de prison
Un jeune Valaisan flashé à 173 km/h au lieu de 80 km/h

Un Valaisan de 20 ans a été flashé à 173 km/h dans un tunnel à Martigny le 21 février, au lieu des 80 km/h autorisés. Il risque une amende, un retrait de permis de deux ans et jusqu’à quatre ans de prison.
Publié: 15:35 heures
Ce conducteur s’expose à une peine privative de liberté d'un à quatre ans, précise la Police cantonale valaisanne
Photo: KEYSTONE

Un automobiliste valaisan de 20 ans a été flashé à 173 km/h au lieu des 80 km/h autorisés le 21 février dernier à Martigny (VS). Le contrôle a eu lieu un peu après 02h00 dans le tunnel du Mont-Chemin. L'intéressé a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'au Ministère public du Bas-Valais qui a ouvert une instruction.

Outre une forte amende et un retrait de son permis de conduire pour au moins deux ans, ce conducteur s’expose à une peine privative de liberté d'un à quatre ans, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi.

Cas de cabotage

Un conducteur français de 52 ans a par ailleurs été interpellé le 22 février peu avant 21h30 à Sion. Il venait de déposer une cliente en provenance de Genève. L'homme exerçait une activité de cabotage au moyen d’un véhicule immatriculé en France, en violation de la législation en vigueur.

L'intéressé a fait l’objet d’une dénonciation auprès du Service de la circulation routière et de la navigation. Il a également été contraint de s’acquitter d’une amende de plusieurs milliers de francs.

Deux gros excès de vitesse dans le canton de Fribourg

Un automobiliste a été contrôlé mardi 56 km/h trop vite dans le village de Bossonens (FR), avant qu'un autre conducteur ne soit flashé près de 100 km/h au-dessus de la limite autorisée sur l'autoroute à la hauteur de Morat. Ces deux infractions relèvent de cas Via Sicura. La première infraction a eu lieu vers 12h30 à Bossonnens. L'homme de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud, contrôlé par un radar à 106 km/h au lieu de 50 km/h, a pu être rapidement interpellé en collaboration avec la police cantonale vaudoise.

La seconde infraction s'est déroulée vers 21h10, lorsqu'un véhicule muni de plaques allemandes a été flashé à 198 km/h au lieu de 100 km/h sur l'A1. Le chauffard, un homme de 56 ans, a été intercepté peu après dans le canton de Vaud, interpellé et placé en arrestation provisoire. Les deux automobilistes ont vu leur véhicule séquestré. Ils seront dénoncés au Ministère public.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus