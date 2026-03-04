Un jeune Valaisan flashé à 173 km/h au lieu de 80 km/h

Un Valaisan de 20 ans a été flashé à 173 km/h dans un tunnel à Martigny le 21 février, au lieu des 80 km/h autorisés. Il risque une amende, un retrait de permis de deux ans et jusqu’à quatre ans de prison.

Un automobiliste valaisan de 20 ans a été flashé à 173 km/h au lieu des 80 km/h autorisés le 21 février dernier à Martigny (VS). Le contrôle a eu lieu un peu après 02h00 dans le tunnel du Mont-Chemin. L'intéressé a été dénoncé auprès du Service de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'au Ministère public du Bas-Valais qui a ouvert une instruction.

Outre une forte amende et un retrait de son permis de conduire pour au moins deux ans, ce conducteur s’expose à une peine privative de liberté d'un à quatre ans, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mercredi.

Cas de cabotage

Un conducteur français de 52 ans a par ailleurs été interpellé le 22 février peu avant 21h30 à Sion. Il venait de déposer une cliente en provenance de Genève. L'homme exerçait une activité de cabotage au moyen d’un véhicule immatriculé en France, en violation de la législation en vigueur.

L'intéressé a fait l’objet d’une dénonciation auprès du Service de la circulation routière et de la navigation. Il a également été contraint de s’acquitter d’une amende de plusieurs milliers de francs.

Deux gros excès de vitesse dans le canton de Fribourg

Un automobiliste a été contrôlé mardi 56 km/h trop vite dans le village de Bossonens (FR), avant qu'un autre conducteur ne soit flashé près de 100 km/h au-dessus de la limite autorisée sur l'autoroute à la hauteur de Morat. Ces deux infractions relèvent de cas Via Sicura. La première infraction a eu lieu vers 12h30 à Bossonnens. L'homme de 21 ans domicilié dans le canton de Vaud, contrôlé par un radar à 106 km/h au lieu de 50 km/h, a pu être rapidement interpellé en collaboration avec la police cantonale vaudoise.

La seconde infraction s'est déroulée vers 21h10, lorsqu'un véhicule muni de plaques allemandes a été flashé à 198 km/h au lieu de 100 km/h sur l'A1. Le chauffard, un homme de 56 ans, a été intercepté peu après dans le canton de Vaud, interpellé et placé en arrestation provisoire. Les deux automobilistes ont vu leur véhicule séquestré. Ils seront dénoncés au Ministère public.