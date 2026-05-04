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Pour contrer le choc pétrolier
Des autoroutes limitées à 80km/h partout? C'est ce que revendiquent les Vert-e-s et Lisa Mazzone

Face aux conséquences de la guerre en Iran sur le coût du pétrole, les Vert-e-s proposent de limiter toutes les autoroutes de Suisse à 80km/h, pour réduire la consommation du pétrole. La revendication sera bientôt déposée au Conseil national.
Publié: il y a 13 minutes
Selon Lisa Mazzone, une telle limitation permettrait de fluidifier le trafic, tout en diminuant le nombre d'accidents.
Photo: Keystone

Pour Lisa Mazzone, présidente des Vert-e-s Suisses, il existe une solution simple face au choc pétrolier causé par la guerre en Iran. Ainsi qu'elle l'a affirmé auprès de la «SonntagsZeitung», son parti demande à limiter toutes les autoroutes de Suisse à 80km/h, sur l'ensemble du réseau, afin de réduire la consommation d'essence.

Pour la Genevoise une telle limitation permettrait de réduire le nombre d'accidents, d'atténuer le bruit, tout en garantissant «une perte de temps très faible». Lisa Mazzone souligne en effet, auprès de nos confrères, «qu'il est prouvé que la limitation à 80 km/h réduit les embouteillages».

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L'Office fédéral des routes (OFROU) atteste effectivement de l'efficacité du 80km/h pour fluidifier le trafic sur certains tronçons de Suisse alémanique aux heures de pointe. Les tests réalisés ne concernent toutefois que des limitations temporaires. 

Jets privés interdits?

Cette revendication figure en tête d'une liste que les Vert-e-s soumettront bientôt au Conseil national. Le «24 Heures» rappelle en outre que l'idée avait déjà été proposée en 2022 par Balthasar Glättli, alors directeur du parti. 

En parallèle, Lisa Mazzone propose également l'introduction d'un ticket journalier pour les transports publics, au prix de 10 francs, afin d'améliorer la gestion des afflux de pendulaires et de contrer le prix élevé des billets. La présidente des Vert-e-s demande également à interdire les jets privés, qu'elle considère comme une consommation «absurde» de kérosène. 

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