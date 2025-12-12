DE
Percuté par une Tesla
«Infinie tristesse» à Grandson après le décès de Liam, 9 ans

Un tragique accident à Grandson (VD) a coûté la vie à Liam, 9 ans, percuté par une Tesla sur le chemin de l'école. Les autorités doivent évaluer la responsabilité du conducteur, un Suisse de 47 ans. Le quartier des Tuileries est profondément affecté par ce décès.
Publié: 18:12 heures
Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Eloigné du centre (ici à l'image), le quartier des Tuileries a eu «l'infinie tristesse» de vivre le décès d'un enfant de 9 ans.
Photo: Wikipedia
Léo MichoudJournaliste Blick

«Ce drame touche tout le quartier», résume sur Facebook une habitante de Grandson. Ce lundi 9 décembre, une voiture a percuté un garçon de 9 ans sur un trottoir de la zone des Tuileries, à l'ouest de la commune vaudoise.

Prénommé Liam, il est malheureusement décédé plus tard au CHUV. Il se trouvait sur le chemin de l'école lorsque la collision avec la Tesla a eu lieu, détaille «24 heures». Interrogé puis relâché par la police, le conducteur a, semble-t-il, perdu la maîtrise de son véhicule.

Procédure ouverte pour le conducteur

Ce vendredi, le Ministère public (MP) vaudois confirme à Blick qu'une procédure est ouverte à l'encontre du conducteur, un Suisse de 47 ans. Porte-parole du MP, Vincent Derouand précise qu'il s'agit désormais «d'évaluer son degré de responsabilité», au regard d'un possible homicide.

Un témoin raconte au quotidien vaudois que l'homme au volant est très vite sorti de sa voiture après la collision, ce qui montrerait qu'il n'a pas fait de malaise. Selon des voisins, Liam marchait en compagnie d'une fillette que la voiture a aussi touchée.

«Les larmes ne cessent de couler»

Aux Tuileries, les habitants marqués par ce drame déposent fleurs, bougies et ballons de foot sur le petit muret où a eu lieu la collision. Les enfants scolarisés avec Liam ont eu l'occasion d'être accompagnés de psychologues. Les derniers adieux du garçon auront lieu dans sa région, ce lundi 15 décembre.

«Nous sommes tous d'une infinie tristesse dans le quartier, commente sur Facebook une autre habitante. Après le drame de l'accident, le choc, les larmes ne cessent de couler pour ses parents, nos enfants traumatisés par la perte de leur camarade.»

