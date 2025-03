La patinoire de Morges va subir une grande transformation pour devenir un centre quatre saisons. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La patinoire des Eaux-Minérales à Morges (VD) deviendra un centre sportif quatre saisons. Le Conseil communal a donné son feu vert mercredi soir pour l'assainissement et la transformation de la patinoire, devisé à 15,8 millions de francs et réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé sur 30 ans. Les travaux devraient se dérouler de fin 2026 à fin 2028.

Le préavis de la Municipalité pour un complexe multisport a été accepté par 54 oui contre 32 non et huit abstentions après de vifs et longs échanges, ont indiqué jeudi dans un communiqué commun le PLR Ville de Morges, l'UDC Ville de Morges, les Vert’libéraux de Morges et l'Entente Morgienne, tout en saluant cette décision.

Outre le maintien d'une patinoire et d'une halle de curling destinées aux clubs sportifs, aux écoles et au grand public durant la saison d'hiver, le projet retenu de «complexe sportif quatre saisons» prévoit une salle d'escalade de bloc de 500 m2 et plus de 1000 m2 de surfaces supplémentaires dédiées aux associations sportives de la région. Un accueil d'activités sportives complémentaires durant la période hors glace en fait aussi partie.

Assainissement énergétique

Une buvette, une zone dédiée à la préparation physique, une salle de réunion et nouveaux vestiaires complètent le projet. Les gradins situés le long de l'avenue Henry-Warnery seront entièrement détruits au profit de la construction d'une nouvelle structure intérieure en bois, composée de deux étages, qui abritera de nouveaux espaces sportifs modulables. Les gradins situés du côté de la Morges seront conservés et garantiront 700 places assises, selon la Ville.

L'actuel bâtiment fera l'objet d'un assainissement énergétique. Des panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur la toiture. L'accessibilité du bâtiment sera également revue.

Le contrat de partenariat public-privé sur 30 ans avec un consortium d'entreprises de la région, piloté par Romande Energie Services, doit permettre de fixer les coûts dans la durée tout en garantissant un bon fonctionnement des infrastructures. Le budget de fonctionnement sur ces 30 ans se monte au total à près de 25 millions de francs, selon le préavis municipal accepté.