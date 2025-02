Le canton de Vaud lance une ambitieuse étude du sous-sol pour exploiter la géothermie. Des camions vibreurs parcourront 50 communes dès mars, cartographiant une zone de 240 km2. L'objectif est de décarboner le chauffage et renforcer l'indépendance énergétique.

La plus grande étude géophysique romande est lancée

Un foreur met en place un tube de forage sur la plateforme du projet de géothermie hydrothermale à Lavey. (Archive) Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une vaste campagne de prospection du sous-sol démarre dans le canton de Vaud. Les Services industriels de la Ville de Lausanne (SiL) ainsi que les sociétés GEOOL et EnergeÔ vont cartographier en 3D les ressources géothermales sur un périmètre de 240 km2 sur la Côte et dans la région lausannoise.

Cette prospection, qui s'étend sur une cinquantaine de communes de Savigny à Aubonne, permettra de préciser les sites potentiels de forage, indiquent les trois partenaires dans un communiqué. Ils ajoutent qu'il s'agit de «la plus grande acquisition géophysique jamais réalisée en Suisse romande».

Les opérations se dérouleront en plusieurs étapes. Dès lundi, des capteurs seront posés sur l'ensemble du périmètre d'étude. Puis, à partir du 3 mars, des camions vibreurs vont commencer à circuler dans la zone Aubonne-Etoy-Morges, sous la responsabilité d'EnergeÔ, pendant huit à dix jours ouvrables. Ils passeront ensuite à la région lausannoise dès la mi-mars et durant quatre à six semaines sous la direction de GEOOL et des SiL.

Des nuisances sonores à anticiper

Les camions circulent dans la soirée et dans la nuit afin de limiter les nuisances liées au trafic. Du fait du bruit des moteurs et des vibrations, le passage des camions peut être perçu par le voisinage proche durant quelques minutes, préviennent les partenaires du projet.

Toutes les personnes concernées par le passage des camions vibreurs recevront une information soit par GEOOL et les SiL, soit par EnergeÔ, selon le périmètre concerné. Une carte interactive sera visible sur les sites www.geool.ch et www.energeo.ch pour connaître avec précision la date des passages des camions vibreurs. Enfin, GEOOL et les SiL organisent une journée d'information destinée au grand public le samedi 1er mars sur le parvis de la Vaudoise aréna à Malley. Des démonstrations d'un camion vibreur en action sont notamment prévues.

«Cette campagne 3D s'inscrit dans une démarche plus large de décarbonation des réseaux de chauffage à distance en exploitant la chaleur du sous-sol, une ressource locale et renouvelable», poursuit le communiqué. En développant géothermie hydrothermale, les trois partenaires disent «réaffirmer leur engagement en faveur du climat et de l'indépendance énergétique des communes vaudoises qu'ils desservent».

Un succès après trois échecs?

A noter encore que cette nouvelle campagne s'inscrit dans la continuité des études entreprises depuis 2016 sur le potentiel géothermique du sous-sol de la région, dont, notamment, la campagne qui a eu lieu début 2023 à Lausanne par GEOOL et les SiL, ainsi que celles d'EnergeÔ en septembre 2024 dans les régions de Nyon et de Vinzel.

Selon l'Etat de Vaud, la géothermie hydrothermale pourrait fournir un quart des besoins de chaleur du canton. Le Conseil d'Etat table sur la construction d'environ 20 sites de production géothermique d'ici à 2050. A ce jour, trois forages profonds ont déjà été réalisés sur le territoire cantonal: à Lavey-les-Bains, Montagny-près-Yverdon et Vinzel.



Tous se sont soldés par un demi-échec. Les deux premiers ont été interrompus à cause d'un débit trop faible et celui de Vinzel en raison d'une eau pas assez chaude.