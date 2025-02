1/4 L'UDC Christian Imark souhaite que les bandes d'arrêt d'urgence puissent être utilisées plus facilement comme voie de circulation. Photo: keystone-sda.ch

Lucien Fluri

Que faire sur les tronçons d'autoroute où les embouteillages sont récurrents? Après le «non» à l'extension des voies rapides, trouver une solution devient urgent.

Le conseiller national de l'Union démocratique du centre (UDC) Christian Imark a déposé une intervention à Berne. Il souhaite que le Conseil fédéral examine les possibilités d'utiliser plus facilement les bandes d'arrêt d'urgence comme troisième voie. Et ce, grâce à des procédures plus simples. «De cette manière, les goulets d'étranglement chroniques sur les autoroutes suisses peuvent être éliminés plus efficacement et plus rapidement.» Il espère que les goulets d'étranglement pourront bientôt être éliminés «avec beaucoup moins de moyens, sans grandes mesures de construction et presque sans utilisation supplémentaire de surface».

Le Conseil fédéral a pris position: il soutient la demande de Christian Imark. De leur côté, les associations ne devraient pas s'y opposer.

Des études sont en cours

Aujourd'hui, la bande d'arrêt d'urgence est régulièrement utilisée comme voie de circulation, par exemple au niveau de Morges entre Lausanne et Genève, à Winterthour-Ohringen et Oberwinterthur, entre Liestal et Augst, ou sur deux tronçons autour du périphérique bernois.

Des caméras et des détecteurs surveillent les voies de circulation. Selon l'état du trafic, la bande d'arrêt d'urgence peut alors être utilisée. Des affichages électroniques au-dessus de la chaussée indiquent combien de voies sont ouvertes aux voitures et aux camions. En règle générale, la vitesse est réduite.

Une planification simplifiée pourrait surtout avoir des répercussions sur les endroits clés. L'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence est à l'étude pour quatre tronçons et treize autres projets sont déjà en cours de planification, selon l'Office fédéral des routes (OFROU).

Selon la Confédération, seuls les tronçons où une solution transitoire est réalisable «à un coût proportionnel» et pour «au moins 10 à 15 ans» entrent en ligne de compte. Sur ces tronçons, le nombre d'accidents devrait diminuer, en raison d'une conduite plus attentive et d'une vitesse réduite.