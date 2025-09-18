Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Une mystérieuse affaire se trame au Grand Conseil vaudois. Tous les députés masculins sont convoqués par le Ministère public central. Ils seront entendus en tant que «témoins», dans une enquête qui reste pour l'heure secrète.

Tous les députés masculins du Grand Conseil vaudois convoqués dans une enquête secrète

Toute la délégation parlementaire masculine du Grand Conseil vaudois a été convoquée par le procureur général, dans le cadre d'une affaire inconnue. Photo: keystone-sda.ch

Léa Perrin Journaliste Blick

Un parfum de mystère plane sur le Parlement vaudois. Mercredi, les deux tiers du Grand Conseil ont reçu une convocation du procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, révèle «24 heures» jeudi 18 septembre.

Toute la délégation parlementaire masculine aurait été appelée, ce qui représente plus d'une centaine de personnes. Seuls les hommes sont concernés par cette convocation massive, y compris le président du Grand Conseil, Stéphane Montangero.

La nature de ces appels reste pour l'heure inconnue. Le Parquet a précisé que la procédure n'avait aucun lien avec les deux enquêtes ouvertes en mai autour du département de Valérie Dittli et des dysfonctionnements au sein de la Direction générale de la fiscalité du Canton.

Le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand n'est pas en mesure de «révéler la nature» de cette «autre procédure ouverte». Il a précisé que «les témoins convoqués ne savent pas eux-mêmes de quoi il s'agit.»

Mauvais calendrier

Les auditions des députés pourraient commencer le mardi 7 octobre, date à laquelle le Grand Conseil devrait se pencher sur le très attendu projet de loi sur l'énergie. Cette coïncidence inquiète certains députés, qui craignent que l'enquête n'entrave les travaux parlementaires. La question de la levée du secret de fonction pourrait également se poser, selon la teneur des interrogatoires.

Ces entretiens devraient s’étaler sur plusieurs semaines et concerner de nombreux députés en «qualité de témoins». Et ce, indépendamment de leur appartenance politique, a précisé le Parquet. Pour l'heure, le mystère reste entier sur la nature de cette enquête, mais la convocation massive d'élus masculins nourrit les spéculations et suscite l'inquiétude au sein du Grand Conseil.