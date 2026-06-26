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Incendie à la rue du Rhône
Fumée en plein centre de Genève: trois personnes transportées aux HUG

Un incendie s’est déclaré jeudi soir dans un immeuble de la rue du Rhône, en plein centre de Genève. Trois personnes incommodées par la fumée ont été transportées aux HUG, tandis que 40 pompiers ont été mobilisés jusqu’à 1h du matin.
Publié: il y a 54 minutes
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Un incendie s'est déclaré jeudi soir à la rue du Rhone 42, en plein centre de genève.
Photo: © Incendie Secours Genève
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Solène MonneyJournaliste Blick

Un incendie a mobilisé d’importants moyens jeudi soir 25 juin au 42, rue du Rhône, en plein centre de Genève. Trois personnes, incommodées par la fumée, ont été transportées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un contrôle. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Les pompiers genevois ont été alertés à 20h13 pour une détection incendie dans ce bâtiment situé sur l’une des artères les plus emblématiques de la ville. À leur arrivée, le service de sécurité de l’immeuble leur a signalé un dégagement de fumée au 9e étage, dans un local technique abritant le système de ventilation. L’opération s’est achevée à 1h du matin.

Le foyer provenait d’un tableau électrique. Selon les secours, l’incendie s’est révélé particulièrement fumigène. La fumée s’est rapidement propagée dans la cage d’escalier, du 9e étage jusqu’au rez-de-chaussée.

40 pompiers mobilisés

Lors de l'opération, le secteur a été temporairement fermé à la circulation et aux transports publics. Au total, 40 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du Groupement SIS ont été engagés, avec 10 véhicules, dont une ambulance. Vingt policiers de la Police cantonale et de la Police municipale de Genève ont également été mobilisés, ainsi que trois ambulances du dispositif 144.

L’incendie a été maîtrisé au moyen d’une lance à main. En parallèle, les équipes ont procédé à une reconnaissance complète du bâtiment et des galeries marchandes afin de s’assurer qu’aucune personne ne se trouvait piégée par les fumées. En pleine période de canicule, un dispositif de soutien opérationnel a aussi été déployé pour ravitailler et rafraîchir les intervenants en tenue de feu.

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