La police genevoise recherche un automobiliste qui a percuté une adolescente samedi à Genève avant de prendre la fuite. Les témoins sont appelés à contacter la Brigade routière et accidents.

Un chauffard heurte une ado et prend la fuite

Un chauffard heurte une ado et prend la fuite

Luisa Gambaro Journaliste

La Brigade routière et accidents (BRA) cherche un ou une automobiliste ayant percuté une ado samedi passé aux alentours de 12h40 à Genève. L'incident s'est produit à l'intersection de la rue Liotard et de la rue Poterie, alertent les agents dans un communiqué ce mardi 9 juin.

L'automobiliste circulait sur la rue Liotard depuis la rue Antoine-Cateret. A l'intersection avec la rue Poterie, il a bifurqué à droite vers la rue de Lyon, heurtant une ado qui traversait sur le passage piétons. «Le conducteur a quitté les lieux sans s'arrêter», précise la BRA.

Le véhicule est une petite voiture noire «de type citadinem immatriculée en Suisse avec un format de plaque arrière compact de 30x16cm», poursuit le communiqué. Les témoins sont priés de contacter les autorités au +41 22 427 64 50.