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«Pressions politiques»
Annulation du salon européen de l'aviation d'affaires de Genève

Le salon européen de l'aviation d'affaires EBACE26, prévu à Genève du 2 au 4 juin, est annulé. Les organisateurs jugent l'événement non viable, évoquant des pressions politiques et des défis de réputation pour le secteur.
Publié: il y a 23 minutes
Le salon européen de l'aviation d'affaires EBACE26, prévu à Genève du 2 au 4 juin, est annulé.
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ATS Agence télégraphique suisse

Le salon européen de l'aviation d'affaires, l'EBACE26, prévu en juin à Genève, a été annulé vendredi, à moins de deux mois de l'événement, ses organisateurs ne l'estimant plus «viable». Cet événement de l'Association européenne d'aviation d'affaires (EBAA, selon son sigle en anglais) était prévu à Genève du 2 au 4 juin.

«Malgré nos efforts, il est devenu clair que le format EBACE26 n'a pas généré l'élan nécessaire pour parvenir à une édition viable pour cet événement», a expliqué dans un communiqué cette organisation, qui a son siège à Bruxelles.

Pressions politiques

L'EBAA et son homologue américaine, la NBAA, avaient organisé ce salon ensemble, toujours à Genève et au printemps, de 2001 à 2024, hormis deux éditions annulées pour cause de pandémie de Covid. Puis la NBAA s'était retirée, et l'EBAA avait organisé seule l'édition 2025.

«C'est une décision difficile, que nous n'avons pas prise à la légère. Nous savons qu'elle cause de la déception», a indiqué son directeur général, Stefan Benz. «L'aviation d'affaires est toujours confrontée à des pressions politiques, règlementaires et sur sa réputation», a souligné l'EBAA.

L'organisation revendique plus de 700 entreprises membres, «avec une flotte de plus de 1.000 appareils». Elle chiffre la contribution du secteur au PIB de l'Union européenne à 110 milliards d'euros en 2025, pour 440.000 emplois.

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