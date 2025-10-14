DE
FR

Gares de Cornavin et d'Annemasse touchées
Le Léman Express teste ses procédures de sécurité

Un exercice de sécurité majeur, CEVA25, est prévu pour le Léman Express dans la nuit du 14 au 15 octobre à Genève. Il testera les procédures de sauvetage dans les tunnels avec 180 volontaires simulant des passagers en situation d'urgence.
Publié: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
La sécurité du Léman Express sera testé.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un nouvel exercice de sécurité du Léman Express aura lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre à Genève. Intitulé CEVA25, il visera à tester les procédures de sauvetage à l'intérieur et à l'extérieur des tunnels lors d'une situation d'urgence. Quelque 180 volontaires joueront le rôle de passagers fictifs.

A lire aussi
Grand Genève: des horaires élargis demandés pour le Léman Express
Mieux répondre aux besoins
Grand Genève: des horaires élargis demandés pour le Léman Express
Le personnel du Léman Express se plaint de moisissures persistantes
Des craintes pour la santé
Le personnel du Léman Express se plaint de moisissures récurrentes

L'exercice débutera le 14 octobre à 18h00 et se terminera le lendemain à 03h00 environ, ont annoncé mercredi les CFF qui réaliseront l'exercice avec le soutien du canton de Genève et de la préfecture de la Haute-Savoie. Un premier exercice de sécurité avait eu lieu en septembre 2019, avant la mise en service du Léman Express qui accueille chaque jour 80'000 passagers.

Gares de Cornavin et Annemasse impactées

A Genève, où le réseau compte deux tunnels et une tranchée couverte, la circulation ferroviaire entre les gares de Cornavin et d'Annemasse sera impactée par l'exercice. Des bus de substitution desserviront l'ensemble des gares. Entre Chêne-Bourg et Annemasse, certains tronçons, dont une partie de la Voie verte, seront fermés à la circulation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus