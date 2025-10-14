Publié: il y a 11 minutes

Un exercice de sécurité majeur, CEVA25, est prévu pour le Léman Express dans la nuit du 14 au 15 octobre à Genève. Il testera les procédures de sauvetage dans les tunnels avec 180 volontaires simulant des passagers en situation d'urgence.

Le Léman Express teste ses procédures de sécurité

La sécurité du Léman Express sera testé. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Un nouvel exercice de sécurité du Léman Express aura lieu dans la nuit du 14 au 15 octobre à Genève. Intitulé CEVA25, il visera à tester les procédures de sauvetage à l'intérieur et à l'extérieur des tunnels lors d'une situation d'urgence. Quelque 180 volontaires joueront le rôle de passagers fictifs.

L'exercice débutera le 14 octobre à 18h00 et se terminera le lendemain à 03h00 environ, ont annoncé mercredi les CFF qui réaliseront l'exercice avec le soutien du canton de Genève et de la préfecture de la Haute-Savoie. Un premier exercice de sécurité avait eu lieu en septembre 2019, avant la mise en service du Léman Express qui accueille chaque jour 80'000 passagers.

Gares de Cornavin et Annemasse impactées

A Genève, où le réseau compte deux tunnels et une tranchée couverte, la circulation ferroviaire entre les gares de Cornavin et d'Annemasse sera impactée par l'exercice. Des bus de substitution desserviront l'ensemble des gares. Entre Chêne-Bourg et Annemasse, certains tronçons, dont une partie de la Voie verte, seront fermés à la circulation.