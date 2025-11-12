Genève a reçu un nombre record de brevets internationaux

Les demandes de brevets internationaux ont atteint un nouveau record en 2023, avec 3,7 millions de dépôts, soit une hausse de 4,9%. La Chine reste en tête avec près de la moitié des demandes, suivie des Etats-Unis et du Japon, selon l'OMPI à Genève.

Place des Nations, siège de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève. Photo: KEYSTONE

Le nombre de demandes de brevets internationaux a atteint à nouveau un record l'année dernière, à 3,7 millions, en augmentation de 4,9%. La Chine est à nouveau le pays d'où il a été le plus important, a affirmé mercredi l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

Les innovateurs chinois déposent toujours près de la moitié des demandes de brevets internationaux dans le monde. A 1,8 million, ils devancent largement les Etats-Unis qui restent, à plus de 501'000, une place avant le Japon (plus de 410'000).

De son côté, la Suisse arrive au neuvième rang, avec plus de 41'000 dépôts de brevets. Mais lorsque ce chiffre est rapporté au Produit intérieur brut (PIB), elle se trouve en troisième place derrière la Chine et le Japon.

Une preuve de solidité

«L'innovation est un moteur indispensable de croissance», fait remarquer le directeur général de l'OMPI Daren Tang. Et il voit dans l'augmentation continue des dépôts une preuve de la solidité du système de propriété intellectuelle, même s'il demande davantage de collaboration internationale encore.

Côté marques, la situation s'est stabilisée l'année dernière. Avec 15,2 millions de dépôts, le nombre a reculé de 0,1%, moins que les deux années précédentes. La Chine devance là encore les Etats-Unis, même si les deux pays ont face à une diminution de leurs demandes. Pour les dessins et modèles industrialisés, 1,6 million de demandes ont été lancées, en augmentation d'un peu plus de 2%. La Chine est première avec près de deux tiers des dépôts. Cinq pays se partagent 74% du nombre de demandes.