Juste avant Noël
Avis aux Genevois! Les magasins seront ouverts dimanche

Les magasins à Genève pourront ouvrir dimanche, malgré un recours syndical. La Chambre administrative de la Cour de justice a refusé l'effet suspensif. Les employés auront le choix de travailler avec une majoration de 100% ou un congé compensatoire.
Publié: il y a 51 minutes
Les magasins seront ouverts à Genève ce dimanche.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, les magasins pourront ouvrir dimanche. La Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) a refusé d'octroyer l'effet suspensif à un recours déposé par les syndicats, indique mardi le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie.

Les employés pourront choisir de travailler ou non ce jour-là, selon le communiqué. Le personnel qui travaillera verra son revenu être majoré de 100% ou pourra obtenir un congé compensatoire majoré de 100% des heures effectuées, selon le contrat-type de travail. Le recours avait été déposé pour s'opposer à la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) d'autoriser l'ouverture des commerces.

Les Genevois devront voter l'an prochain s'ils décident d'autoriser de manière pérenne les magasins à ouvrir deux dimanches par année. La votation initiale, prévue pour le 30 novembre, avait été annulée après un arrêt du Tribunal fédéral qui avait rendu les enjeux de la votation illisibles.

