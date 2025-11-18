DE
Les syndicats en colère
Des syndicats accusent les HUG de violer la loi sur le travail

Les syndicats SIT et SSP accusent les Hôpitaux universitaires genevois de violer la loi sur le travail, dix ans après une demande de mise en conformité. Ils dénoncent neuf infractions, dont des planifications dépassant 50 heures hebdomadaires et un manque de 750 postes.
Robert Mardini, directeur général des Hopitaux Universitaires de Genàve (HUG), le 25 septembre 2025 à Genève.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Deux syndicats accusent les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) de continuer à violer la loi sur le travail, dix ans après une demande de mise en conformité. Ils ont listé mardi soir neuf dispositions légales qui ne sont pas honorées selon eux.

Le Syndicat interprofessionnel des travailleurs et travailleurs (SIT) et le Syndicat des services publics (SSP) rappellent que l'Office cantonal d'inspection des relations du travail (OCIRT) avait pointé des violations il y a dix ans dans un audit.

Les deux syndicats ciblent désormais des planifications hebdomadaires qui dépassent les 50 heures et une annualisation des semaines de travail du lundi au dimanche. Ils dénoncent aussi des entorses sur le temps d'habillage, les pauses, le travail de nuit, les temps de repos ou encore des garanties de ne pas travailler 12 dimanches par an au moins.

Le SSP et le SIT estiment qu'il manque au moins 750 postes supplémentaires. Interrogé par Keystone-ATS, le service de presse des HUG a répondu ne pas pouvoir prendre position avant mercredi matin.

