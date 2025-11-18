DE
FR

Dès février 2026
Les Genevois auront besoin d'QR code pour aller à la déchetterie

A Genève, un nouveau système d'accès aux déchetteries sera mis en place en février. Les citoyens devront utiliser un QR code personnel pour y accéder, visant à prévenir l'usage abusif par les professionnels.
Publié: il y a 56 minutes
A Genève, un nouveau système d'accès aux déchetteries sera mis en place en février. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A partir de février, les citoyens genevois désirant jeter leurs déchets devront se munir d'un QR code pour accéder aux déchetteries. L'Etat de Genève et les Services industriels de Genève (SIG) l'ont instauré afin de prévenir «l'usage abusif des plateformes par les professionnels».

Les ménages devront créer un compte en ligne pour obtenir un QR personnel, afin d'accéder aux trois espaces de récupérations genevois, ont annoncé mardi le Département du territoire et les SIG dans un communiqué. L'accès reste gratuit et le code sera valable deux ans.

Les Espaces de récupération cantonaux sont financés par une redevance du fonds cantonal de gestion des déchets, calculée sur la quantité de déchets incinérés à l'usine des Chenevriers. S'ils sont exclusivement destinés aux ménages, «certaines entreprises les utilisent de manière indue, augmentant leurs coûts d'exploitation», dénoncent les SIG.

Ils espèrent donc réduire ces coûts au moyen de ce code d'accès. Et annoncent que du personnel d'accueil est présent jusqu'au 31 janvier pour accueillir et assister les usagers dans leurs inscriptions.

