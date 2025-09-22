Plus d'une tonne de déchets retirés du lac à Genève

L'association Aqua-Diving a organisé son 33e nettoyage annuel du lac à Genève ce week-end. Malgré l'accès limité aux rives dû au SailGP, les bénévoles ont retiré 1050 kilos de déchets variés des eaux genevoises.

1583 mégots ont été retrouvés par les bénévoles. (Image prétexte) Photo: Keystone

Le nettoyage annuel du lac, organisé samedi et dimanche par l'association Aqua-Diving, a permis de sortir 1050 kilos de déchets des eaux genevoises. Cette 33e édition n'a eu accès qu'à la moitié des rives, à cause des restrictions liées au SailGP.

Un pneu, trois téléphones portables, 19 cigarettes électroniques et 1583 mégots. Tel est l'aperçu du bilan que les bénévoles et l'association ont présenté dimanche au maire de la Ville de Genève, Alfonso Gomez, et à la commandante de la police, Monica Bonfanti.

Les bénévoles et les plongeurs ont aussi sorti de l'eau deux matelas, un vélo VTC entier, cinq bouteilles de protoxyde d'azote, et 55 kilos de vêtements, précise l'association dans un communiqué. En marge du nettoyage, Aqua-Diving a proposé un quiz géant sur l'environnement, des stands, ainsi qu'une exposition de photos revenant sur les 32 ans de l'organisation.

Dimanche, les restrictions causées par le SailGP ont limité l'accès aux quais, ainsi qu'à la plongée. Les bénévoles ont tout de même pu intervenir sur 50% des rives, grâce à un «énorme travail de réorganisation» de la part de l'association. Elle se félicite d'avoir malgré tout réussi à maintenir cette édition à la même période que les années précédentes, pendant le troisième week-end de septembre.