Publié: il y a 35 minutes

Une fuite d'eau force la fermeture partielle du Musée d'ethnographie de Genève. Les salles d'exposition sont inaccessibles pendant que les services techniques mènent des investigations. La bibliothèque et le café restent ouverts aux horaires habituels.

Le MEG partiellement fermé en raison d'une fuite d'eau

Le MEG doit fermer ses portes jeudi à cause d'une fuite d'eau. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Musée d'ethnographie de Genève est partiellement fermé. Une fuite d'eau en dehors des salles d’exposition nécessite des investigations de la part des services techniques. Elle a contraint le musée à fermer jeudi ses salles d’exposition.

La bibliothèque et le café du MEG restent ouverts selon leurs horaires habituels. Pendant cette période, certaines activités pourront être déprogrammées, déplacées ou annulées, comme signalé jeudi par la Tribune de Genève. Suivie de très près, la situation continue d'évoluer, précise le MEG sur son site internet.