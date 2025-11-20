DE
FR

Café et bibliothèques ouverts
Le MEG partiellement fermé en raison d'une fuite d'eau

Une fuite d'eau force la fermeture partielle du Musée d'ethnographie de Genève. Les salles d'exposition sont inaccessibles pendant que les services techniques mènent des investigations. La bibliothèque et le café restent ouverts aux horaires habituels.
Publié: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
Le MEG doit fermer ses portes jeudi à cause d'une fuite d'eau.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Musée d'ethnographie de Genève est partiellement fermé. Une fuite d'eau en dehors des salles d’exposition nécessite des investigations de la part des services techniques. Elle a contraint le musée à fermer jeudi ses salles d’exposition.

La bibliothèque et le café du MEG restent ouverts selon leurs horaires habituels. Pendant cette période, certaines activités pourront être déprogrammées, déplacées ou annulées, comme signalé jeudi par la Tribune de Genève. Suivie de très près, la situation continue d'évoluer, précise le MEG sur son site internet.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus