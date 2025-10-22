DE
FR

Comme chaque année
Le Jet d'eau éteint cinq semaines pour travaux

Le Jet d'eau de Genève sera éteint pendant cinq semaines à partir du 29 octobre pour des travaux de maintenance annuels. Les Services industriels de Genève profiteront de cette période pour entretenir les équipements et poursuivre la rénovation du phare des Eaux-Vives.
Publié: 12:18 heures
Partager
Écouter
Le jet d'eau est mis à l'arrêt jusqu'au 22 novembre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Comme chaque année, le Jet d'eau va subir des travaux de maintenance. Pour cela, l'emblème de Genève sera éteint durant cinq semaines à partir du 29 octobre. Le canton profite de cette mise à l'arrêt pour poursuivre la rénovation du phare des Eaux-Vives, au bout de la jetée.

Les travaux de maintenance ont lieu chaque automne afin de garantir le bon fonctionnement du Jet d'eau, ont rappelé mercredi les Services industriels de Genève (SIG). Les équipes vont entretenir les vannes, les pompes et les moteurs situés dans le local sous le Jet d'eau et réviser le système d'éclairage extérieur.

Le phare aussi rénové

En parallèle, les travaux de rénovation patrimoniale du phare au bout de la jetée se poursuivront. Pilotés par l'Office cantonal de l'eau (OCEau), ils comprennent la repose d'éléments de parement et de la structure du phare fraîchement restauré. Nettoyée en profondeur, l'historique lentille de Fresnel indiquera, comme elle le fait depuis 1911, le côté bâbord de l'entrée du port de la Rade.

Actu genevoise
Harcèlement moral et sexiste confirmé à Genève Aéroport
Un licenciement jugé abusif
Harcèlement moral et sexiste confirmé à Genève Aéroport
Un théâtre genevois dénonce une intervention violente de la police
Témoignages
Un «délit de faciès»?
Un théâtre genevois dénonce une intervention violente de la police

La rénovation du phare sera ainsi quasiment terminée. Une toiture provisoire sera posée jusqu'à ce que la coupole soit repeinte. «Sa couleur doit être définie par la commission des monuments, de la nature et des sites sur la base des recherches sur le phare des Pâquis, dont la rénovation a commencé fin septembre», a précisé François Beetschen, ingénieur en infrastructures portuaires à l'OCEau.

Le Jet d'eau sera complètement éteint du 29 octobre au 21 novembre. Il sera à nouveau en fonction dès le 22 novembre, mais avec un allumage différé à midi en semaine, au lieu de 10h00. L'horaire habituel devrait reprendre le 3 décembre, sous réserve des conditions météorologiques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Avec vidéo
Présenté par
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Le grand guide hypothécaire
Quelle propriété puis-je m’offrir?
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus