Le Jet d'eau éteint cinq semaines pour travaux

Le Jet d'eau de Genève sera éteint pendant cinq semaines à partir du 29 octobre pour des travaux de maintenance annuels. Les Services industriels de Genève profiteront de cette période pour entretenir les équipements et poursuivre la rénovation du phare des Eaux-Vives.

Le jet d'eau est mis à l'arrêt jusqu'au 22 novembre. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Comme chaque année, le Jet d'eau va subir des travaux de maintenance. Pour cela, l'emblème de Genève sera éteint durant cinq semaines à partir du 29 octobre. Le canton profite de cette mise à l'arrêt pour poursuivre la rénovation du phare des Eaux-Vives, au bout de la jetée.

Les travaux de maintenance ont lieu chaque automne afin de garantir le bon fonctionnement du Jet d'eau, ont rappelé mercredi les Services industriels de Genève (SIG). Les équipes vont entretenir les vannes, les pompes et les moteurs situés dans le local sous le Jet d'eau et réviser le système d'éclairage extérieur.

Le phare aussi rénové

En parallèle, les travaux de rénovation patrimoniale du phare au bout de la jetée se poursuivront. Pilotés par l'Office cantonal de l'eau (OCEau), ils comprennent la repose d'éléments de parement et de la structure du phare fraîchement restauré. Nettoyée en profondeur, l'historique lentille de Fresnel indiquera, comme elle le fait depuis 1911, le côté bâbord de l'entrée du port de la Rade.

La rénovation du phare sera ainsi quasiment terminée. Une toiture provisoire sera posée jusqu'à ce que la coupole soit repeinte. «Sa couleur doit être définie par la commission des monuments, de la nature et des sites sur la base des recherches sur le phare des Pâquis, dont la rénovation a commencé fin septembre», a précisé François Beetschen, ingénieur en infrastructures portuaires à l'OCEau.

Le Jet d'eau sera complètement éteint du 29 octobre au 21 novembre. Il sera à nouveau en fonction dès le 22 novembre, mais avec un allumage différé à midi en semaine, au lieu de 10h00. L'horaire habituel devrait reprendre le 3 décembre, sous réserve des conditions météorologiques.