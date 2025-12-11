Genève débutera 2026 sous le régime des douzièmes provisoires. Fustigeant l'absence de réformes structurelles, la majorité de droite du Grand Conseil a refusé jeudi l'entrée en matière sur le projet de budget d'Etat 2026 fortement déficitaire.

Le Grand Conseil genevois enterre le projet de budget d'Etat 2026

ATS Agence télégraphique suisse

Genève entamera l’année 2026 sous le régime des douzièmes provisoires. Jeudi, la majorité de droite du Grand Conseil a refusé d’entrer en matière sur le projet de budget de l’État, jugé trop déficitaire et dépourvu de réformes structurelles.

L'entrée en matière a été refusée par voix 62 contre 32 (PS et Vert-e-s), mettant fin au débat budgétaire. Le projet de loi soumis en plénière présentait un déficit de 409 millions de francs, alourdi à 767 millions, suite notamment à une réévaluation à la baisse des revenus.

«Ce projet de budget ne constitue pas une base acceptable», a relevé Laurent Seydoux, député LJS et rapporteur de majorité. «Les dépenses du canton sont à niveau tel que la marge d'action est dérisoire», a-t-il ajouté, en soulignant que les «réformes structurelles ne sont toujours pas au rendez-vous». Le Conseil d'Etat devra représenter un projet de budget au plus tard fin mars 2026. En attendant, l'Etat devra calquer ses dépenses mensuelles sur celles de l'exercice 2025, plus les charges contraintes prévues pour 2026.