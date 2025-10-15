DE
FR

Décision du Tribunal fédéral
La votation sur l'heure d'ouverture des magasins genevois annulée

Les Genevois ne voteront pas le 30 novembre sur la modification de la loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM), attaquée par voie référendaire. A la suite d'une décision du Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat annule le scrutin.
Publié: il y a 53 minutes
Les Genevois ne voteront pas le 30 novembre sur la modification de la loi sur les heures d'ouverture des magasins, attaquée par voie référendaire. (Photo d'illustration).
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, la loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM) ne sera pas votée. Dans un arrêt du 4 septembre, rendu public le 8 octobre, le Tribunal fédéral considère que la loi genevoise n'est pas conforme au droit supérieur, a rappelé mercredi devant les médias la conseillère d'Etat Delphine Bachmann, en charge du Département de l'économie et de l'emploi. Comme les «prémisses sont fausses», les enjeux de la votation sont «illisibles».

Le matériel de vote est déjà imprimé. La Chancellerie va informer la population par courrier séparé de ne pas se prononcer sur cet objet, qui ne sera pas dépouillé, a indiqué la chancelière d'Etat Michèle Righetti-El Zayadi. «C'est une situation plutôt unique que nous vivons aujourd'hui», a relevé Delphine Bachmann, tout en soulignant que les travaux législatifs sur la LHOM vont devoir reprendre.

