Les premiers pas vers la fin de la guerre froide ont été effectués dans le canton de Genève, plus précisément dans la villa Fleur d'Eau. C'est ici que Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se sont rencontrés en 1985. Aujourd'hui, cette maison historique est à vendre.

Ancien fleuron de la diplomatie suisse, cette villa genevoise est à vendre

Ancien fleuron de la diplomatie suisse, cette villa genevoise est à vendre

Lucien Fluri

La Villa Fleur d'Eau ne cesse d'être couverte de louanges. On en parle comme un pilier central de l'«heure de gloire de la diplomatie suisse», tantôt même du «début de la fin de la guerre froide».

Il y a quarante ans, la Suisse organisait à Genève une rencontre historique entre les adversaires de la guerre froide. Pour la première fois, le président américain Ronald Reagan et le secrétaire général de l'Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont accepté de s'assoir à la même table. Et c'est précisément dans ce bâtiment, situé sur la commune de Versoix et niché sur les rives du lac Léman, que les deux hommes les plus puissants du monde se sont retrouvés pour des pourparlers historiques entre les 19 et 21 novembre 1985.

Une rencontre cruciale

Les deux leaders ont alors longuement discuté d'un sujet crucial: le désarmement. Mikhaïl Gorbatchev n'était alors en fonction que depuis quelques mois, tandis que Ronald Reagan en était déjà à son deuxième mandat.

Selon les historiens, l'absence de résultats concrets ne reflète pas la signification réelle de ce moment. Ce discussions, sous l'égide de «l'esprit de Genève», ont marqué le début d'une période de détente. Par la suite, Reagan et Gorbatchev se sont rencontrés à Reykjavik (1986), à Washington (1987) et à Moscou (1988). Quelques années seulement après cette ultime rencontre, la guerre froide a pris fin.

Une tribune pour un conseiller fédéral

Du côté de Genève, le sommet de 1985 a également offert une tribune internationale au président de la Confédération suisse de l'époque, Kurt Furgler. Dans les années 1970 et 1980, le conseiller fédéral du Parti démocrate chrétien (ex-Le Centre) était considéré comme une figure prééminente du gouvernement national.

Il s'est notamment fait remarquer en saluant Gorbatchev en russe et Reagan en anglais. Comme l'ont révélé plus tard des participants suisses au somment, tout avait été minutieusement planifié: le discours de Kurt Furgler avait entièrement répété de sorte à ce qu'il paraisse spontané.

Les hommes d'Etat n'étaient pas les seuls à se rencontrer à l'époque, leurs femmes aussi. Ainsi, la première dame américaine Nancy Reagan et Raïssa Gorbatchev ont eu droit à un «programme pour dames». Avec l'épouse du conseiller fédéral Ursula Furgler, elles ont notamment posé la première pierre du musée de la Croix-Rouge internationale à Genève.

Un prix de vente multiplié par 10

Aujourd'hui, les temps ont changé. La Villa Fleur d'Eau, est à vendre. La somptueuse propriété, construite en 1867 pour un banquier, est proposée sur différents portails de vente. L'actuel propriétaire des lieux – une entreprise internationale, – aurait acheté le bâtiment en 1996 pour 2,4 millions de francs, selon des informations communiquées antérieurement par le journal «24 heures». Aujourd'hui, ce bien historique pourrait être cédé pour une somme beaucoup plus élevée.

Le prix de vente s'élèverait 23 millions de francs. Outre son riche passé, la propriété offre de nombreux atouts: un accès direct au lac, une douzaine de chambres, une surface habitable de 1000 mètres carrés ainsi qu'un parc de 12'000 mètres carrés. En automne, la villa avait déjà été proposée lors d'une vente aux enchères, mais n'avait pas trouvé preneur.

Pas de quoi entacher la réputation de la Villa Fleur d'Eau. Les discussions historiques qu'elle a abritées lui confèrent une aura indélébile. Les souvenirs de ces négociations ont d'ailleurs refait surface en juin 2021, lorsque le dirigeant russe Vladimir Poutine et l'ex-président américain Joe Biden se sont rencontrés, également dans une villa historique de Genève, mais sur l'autre rive cette fois.