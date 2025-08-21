Le menu de ce jeudi 21 août: le plan de Berne pour séduire Trump, la facture des F-35, l'ex-maire de Genève condamné, initiative pour les apprentis et pour finir, un peu de foot

L'astuce de la Confédération pour organiser le sommet en Ukraine… et parler des taxes de Trump

En coulisses, le Conseil fédéral fait tout pour organiser le sommet sur l'Ukraine à Genève. Il souhaite par la même parler taxe avec Trump. Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Entre tractations diplomatiques, facture militaire reportée, condamnation politique, revendications syndicales et enjeux sportifs, la Suisse ne manque pas d’actualité. Voici les cinq infos marquantes de ce jeudi 21 août, sélectionnées par Blick, avec l'aide de l'ATS:

1 Berne, prête à tout pour avoir Trump à Genève

Après que le président français Emmanuel Macron a proposé Genève comme lieu pour une rencontre entre les dirigeants ukrainien Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine dans le but de mettre fin à la guerre en Ukraine, le Conseil fédéral multiplie les démarches pour faire venir le président américain Donald Trump dans la cité de Calvin, affirment jeudi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». L'exécutif fédéral serait même prêt à attendre avant de prendre une décision concernant l'adoption du 18e paquet de sanctions contre la Russie afin d'envoyer un signal d'ouverture à Moscou, ajoutent les journaux. L'objectif du Conseil fédéral est de présenter la Suisse comme une plateforme de bons offices et d'aborder en même temps la question des droits de douane américains, que Donald Trump a fixés à 39% pour les biens suisses. Il n'est toutefois pas sûr, dans l'éventualité du choix de Genève, que la réunion en Suisse sera celle entre les présidents ukrainien et russe ou celle dite tripartite, avec Donald Trump en plus.

2 La Suisse devra attendre 2027 pour la facture des F-35

La Suisse devra attendre jusqu'en 2027 au moins pour connaître précisément les coûts supplémentaires pour l'achat des 36 avions de combat américains F-35A, rapportent jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», se référant à des procès-verbaux de commissions parlementaires. Interrogé par les journaux, le Pentagone parle de coûts supplémentaires de 610 millions de dollars. Il ne s'agit toutefois que d'une «augmentation de prix estimée», car le contrat avec le constructeur Lockheed Martin pour les huit premiers appareils n'a pas encore été signé, comme l'a révélé «Le Temps» mercredi, repris par Blick. Le prix des lots de production pour les 24 F-35 suivants, qui n'arriveront en Suisse qu'à partir de 2028, n'a même pas encore été négocié, selon les journaux du groupe Tamedia.

3 L'ancien maire de Genève condamné

L'ancien maire de Genève Rémy Pagani, 71 ans, a été condamné à 20 jours-amende avec sursis pour une violation de domicile dans le cadre d'une action contre la spéculation immobilière, écrivent jeudi «Le Courrier», «Le Temps» et la «Tribune de Genève». En mars 2023, il avait pénétré dans un appartement vacant en vieille ville de Genève pour participer à des travaux de rénovation symboliques avec d'autres militants politiques. La police avait dû intervenir pour mettre fin à l'occupation, qui avait duré trois heures. La peine est identique à celle de l'ordonnance pénale, contre laquelle Rémy Pagani avait recouru.

4 Plus de vacances pour les apprentis?

Des apprentis, actuels et anciens, ainsi que des jeunes salariés déposent jeudi l'initiative des syndicats en faveur d'une durée de vacances annuelles de huit semaines pour les apprentis. Actuellement, l'apprentissage ne donne droit qu'à cinq semaines, contre treize pour les étudiants, une inégalité que ce texte veut corriger.

5 Trois clubs suisses jouent leur avenir européen

Trois clubs suisses sont engagés jeudi soir dans les play-off aller des Coupes d'Europe de football, dernière étape avant les phases de ligue. En Europa League, les Young Boys de Berne se déplaceront en Slovaquie pour y affronter Slovan Bratislava à 20h15. En Conference League, le Servette FC se mesurera au Shakhtar Donetsk à Cracovie à 20h, alors que le Lausanne-Sport recevra le Besiktas Istanbul à 20h15. Les matches retour auront lieu dans une semaine.