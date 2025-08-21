Xherdan Shaqiri a pesté devant les caméras et les micros concernant une décision de son entraîneur Ludovic Magnin face à Copenhague (1-1). Le Vaudois lui a répondu en lui rappelant dans un sourire que «Shaq» n’en était qu’au début de sa carrière d’entraîneur…

Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri n'étaient pas d'accord après le match. Et visiblement pas toujours pendant non plus. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ludovic Magnin aurait-il dû sortir Jonas Adjetey avant la fin du match face à Copenhague (1-1) mercredi au Parc Saint-Jacques, le défenseur ghanéen ayant déjà écopé d’un carton jaune? Xherdan Shaqiri le pense et n’a pas hésité à le dire devant les caméras de blue Sport, ainsi qu’en zone mixte après le match.

«On aurait dû le faire sortir. Il avait déjà un jaune, le match était tendu. On aurait dû réagir différemment», a pesté le gaucher. Le fait est que le défenseur central a été expulsé à la 82e pour un deuxième avertissement et que Bâle a fini ce match aller des play-off de Champions League à dix. Pas l'idéal dans une double confrontation aussi importante.

Comment Ludovic Magnin a-t-il pris cette critique publique de la part de son capitaine? «C’est Xherdan. On a une très belle relation, c’est comme ça. Il est en train de faire ses diplômes d’entraîneur, il en est au début», a souri le Vaudois.

Invité à commenter plus en profondeur ce qui pouvait s’apparenter à une charge, l’entraîneur du FC Bâle a habilement déminé la situation. «J’ai regardé très précisément ce qu’il a dit. De nouveau, il fait ses diplômes, il débute, il ne sait pas encore tout du métier. Je ne suis pas d’accord avec lui: on ne sort pas un défenseur dès qu’il a un carton jaune, sinon on ne ferait que ça. Jonas avait un jaune, c’est vrai, mais rien n’indiquait qu’il allait en prendre un deuxième. Il n’y avait pas de situation litigieuse ou de signe avant-coureur, il n'était pas en difficulté. En fait, on a plus réfléchi dans le cas de Keigo Tsunemoto, lequel avait lui eu une alerte sérieuse pour un deuxième jaune. On a pensé à mettre Nicolas Vouilloz à droite. Je le redis: Jonas n’était pas à la rupture.»

Le Bâlois a marqué sur penalty, mais a souffert dans le jeu ce mercredi face à l'intensité mise par les Danois. Photo: TOTO MARTI

Ne regrette-t-il tout de même pas de l’avoir laissé sur le terrain vu que justement, il a écopé de ce deuxième jaune? «Mais non. Il fait une erreur, ça peut arriver. Je ne conteste pas le deuxième carton. Du moment que la faute est sifflée, l’arbitre, qui a été très bon, le donne. Pas de problème. Dans le football, de telles situations peuvent se produire, on ne peut pas tout prévoir.» Pas de regret, donc, d’autant que Bâle a pu tenir le 1-1 jusqu’à la fin, le but de la victoire danoise signé Andreas Cornelius étant annulé pour un hors-jeu microscopique, mais bien réel.

Un bon début de match bâlois

Les Bâlois ont bien débuté la partie face au champion du Danemark, ouvrant la marque grâce à un penalty de Xherdan Shaqiri (14e, 1-0), mais ont logiquement concédé l'égalisation à la 45e, signée Gabriel Pereira. «On a bien débuté le match, on a fait une bonne première demi-heure face à un très bon adversaire. En deuxième période, c'était moins bien. Copenhague aurait pu l'emporter en fin de match, c'est vrai, mais on est toujours là. Depuis le début, on dit que cette double confrontation va être serrée et on est plein dedans», analyse Ludovic Magnin.

Bâle devra l'emporter à Copenhague, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongations ou aux tirs au but pour jouer la Champions League et l'entraîneur du FCB y croit logiquement encore très fort. «On devra réussir une grande prestation mercredi prochain, mais ces joueurs en sont capables, ils l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises par le passé.»