Au terme d'un match très vivant, le FC Bâle a concédé le nul (1-1) au match aller à Saint-Jacques face à Copenhague. Les hommes de Ludovic Magnin peuvent toujours ambitionner de rejoindre la phase de ligue de la Champions League, mais rien ne sera simple au Danemark.

Xherdan Shaqiri a ouvert la marque pour les Bâlois sur penalty ce mercredi soir. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a plusieurs manières d'analyser le match nul (1-1) concédé par le FC Bâle ce mercredi en play-off de Champions League face au FC Copenhague dans un Parc Saint-Jacques bouillant. Sous une pluie battant, les fans du FCB n'ont pas arrêté de chanter. Le problème est que leurs favoris, eux, se sont arrêtés de jouer.

D'un côté, les hommes de Ludovic Magnin peuvent considérer bien s'en sortir, eux qui ont terminé la rencontre à dix après l’expulsion de leur défenseur central Jonas Adjetey (82e). Les Bâlois ont même encaissé le 1-2 dans la foulée, mais Andreas Cornelius était heureusement hors-jeu d'un rien au début de l'action.

Mais de l'autre côté, bien sûr, ce match nul ne représente pas une bonne position de départ la semaine prochaine à Copenhague. Globalement, malgré une entame de match impressionnante, le FC Bâle n'a pas semblé évoluer à son meilleur niveau ce mercredi à l'image d'un Xherdan Shaqiri qui s'est éteint au fil des minutes.

La boulette de Marwin Hitz avant la pause

«XS» avait pourtant frappé fort d'entrée, en convertissant le penalty du 1-0 à la 14e grâce à la sûreté de son pied gauche, une arme fatale en Super League comme en Champions League. Bâle était bien dans la partie, se montrait dangereux et Copenhague était clairement dominé. Mais les Danois sont montés en puissance et ont égalisé à la 45e grâce à un coup de tête de Gabriel Pereira dans un but déserté par Marwin Hitz. La sortie du gardien bâlois était très hasardeuse et les Danois n'en demandaient pas tant pour égaliser. En deuxième période, ils ont pu déployer leur jeu collectif impressionnant et Bâle, dès lors, a souvent été mis en difficulté. Au final, le match nul n'est pas illogique, mais Copenhague a été la meilleure équipe en fin de rencontre, et d'assez loin.

Voilà désormais les Danois en position favorable avant le retour, mais attention: ce FC Bâle peut se montrer dangereux avec peu d'occasions, ce qu'il a souvent prouvé ces derniers mois. Le rêve de Champions League n'est pas encore terminé pour Ludovic Magnin et ses hommes, mais rien ne sera simple. Il faudra réussir un grand match la semaine prochaine. Bien meilleur que celui de ce mercredi.