Pour le FC Bâle, l'enjeu des play-off contre Copenhague est colossal: la participation à la Champions League. Et donc 35 millions de revenus supplémentaires.

1/7 Le FC Bâle veut retrouver la Champions League après sept ans d'absence. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Cela fait longtemps que l’hymne de la Champions League n’a plus résonné au Parc Saint-Jacques. Le dernier souvenir remonte au 13 février 2018, lors du huitième de finale aller contre Manchester City (0-4). Depuis, plus rien. Mais mercredi soir (21h), la disette prendra fin: la fameuse composition de Tony Britten sera jouée avant le match aller des barrages contre le FC Copenhague. Car l’UEFA impose sa diffusion dès le dernier tour qualificatif.

S’ils franchissent l’obstacle danois, les Rhénans s’assureront de disputer au moins quatre rencontres européennes supplémentaires à domicile, cette fois dans la phase de ligue.

Un pactole en jeu

L’enjeu dépasse largement le simple prestige. Rien que pour sa présence en phase de groupes, le FC Bâle empocherait 17,5 millions de francs. Les recettes de billetterie, avec quatre affiches prévues à guichets fermés, ajouteraient environ huit millions au trésor de guerre.

À cela s’ajoutent les primes issues du «market pool» et du classement UEFA, calculées sur les audiences télévisées et les résultats européens des dix et cinq dernières années. L’an dernier, les Young Boys ont ainsi touché près de dix millions de francs supplémentaires. Bâle devrait pouvoir compter sur une somme comparable.

Au total, éliminer Copenhague garantirait déjà au club rhénan près de 35 millions de francs, avant même de parler des résultats sportifs. Car chaque victoire en phase de ligue rapporte deux millions de francs, et chaque match nul environ 700’000.

Même les lanternes rouges encaissent gros

Et si les Rhénans parvenaient à s’extirper de la phase de ligue, comme lors de leur dernière campagne il y a huit ans, les gains grimperaient en flèche. La qualification pour les 16es de finale ajouterait déjà un million de francs à la cagnotte. Chaque tour supplémentaire ferait gonfler la cagnotte de plusieurs dizaines de millions.

Même un échec total ne serait pas synonyme de zéro. La 36e et dernière place de la phase de ligue rapporte encore une prime de classement de 260’000 francs. La 35e en vaut 520’000, la 34e 780’000, et ainsi de suite, avec une progression régulière de 260’000 francs par rang.