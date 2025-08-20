Au menu de ce mercredi 20 août: la polémique des F-35, la taxation des voitures électriques, Genève et le sommet Zelensky-Poutine, des oeuvres sauvages illégales et pour finir, la présidence du PLR.

Toujours pas de contrat F-35, la facture finale reste un mystère pour la Suisse

1 La Suisse toujours dans l'attente du contrat des F-35

Le contrat d'achat des 36 chasseurs bombardiers F-35 américains par la Suisse n'est toujours pas signé, rapporte mercredi «Le Temps», citant leur constructeur Lockheed Martin. Un premier contrat a bien été paraphé par Berne en 2022, mais il a été passé entre la Maison Blanche et le Conseil fédéral. Le second, qui était attendu pour cet été, doit être conclu entre le gouvernement américain, qui agit comme intermédiaire, et Lockheed Martin. La Suisse ne sait donc toujours pas combien coûteront ses avions, leur prix n'étant fixé qu'une fois le contrat conclu entre le gouvernement américain et le constructeur de l'appareil. A la fin juin, le Conseil fédéral avait annoncé un surcoût estimé «entre 650 millions et 1,3 milliard» de francs par rapport aux 6 milliards initialement annoncés.

2 Fin du privilège fiscal pour les voitures électriques?

Le Conseil fédéral prévoit d'adopter en septembre sa position sur une taxation des voitures électriques, relatent mercredi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Cette mesure est motivée par un déficit redouté du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA), dont les réserves devraient diminuer à partir de 2024. Deux modèles sont à l'étude: une autodéclaration du kilométrage par les propriétaires de véhicules électriques ou une mesure à l'aide d'appareils techniques. Une taxe de six francs par 100 kilomètres est envisagée, ce qui mettrait les voitures électriques sur un pied d'égalité avec les voitures à essence en matière fiscale.

3 Genève comme lieu de paix? La Russie pas emballée

Le diplomate suisse Thomas Greminger évalue dans Blick de mercredi les chances de négociations à Genève entre l'Ukraine et la Russie pour mettre fin à la guerre à un peu moins de 50%. «L'Ukraine n'y voit aucun inconvénient. La diplomatie russe affirme, certes, que la Suisse n'est plus neutre, mais, au final, les Russes sont toujours relativement bien disposés à son égard», explique le directeur du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP). Interrogée par la «Neue Zürcher Zeitung», l'ambassade russe indique cependant que la Suisse ne peut plus être considérée comme un acteur international neutre, depuis qu'elle a repris les sanctions de l'Union européenne (UE) et des Etats-Unis.

4 Un artiste genevois prié de retirer ses œuvres sauvages

Un artiste genevois, qui a sculpté deux œuvres sans autorisation dans une forêt à Genève, doit procéder à leur évacuation d'ici au 31 octobre, lui a notifié la ville, une décision relayée mercredi par la «Tribune de Genève». «Il s'agit d'un terrain privé et nous ne délivrons pas d'autorisation pour de telles interventions artistiques, car nous n'avons pas de velléités à transformer cet environnement boisé en zone artistique», indique dans le journal Anna Vaucher, la personnelle du conseiller administratif Alfonso Gomez, en charge du Département de l'environnement. L'une des œuvres de 4 mètres de long, sculptée dans un hêtre mort, représente un dragon se battant avec un serpent et l'autre un buste de femme. Elles devront être débitées, en raison de l'impossibilité d'accéder au site avec un véhicule motorisé. L'artiste a lancé une pétition.

5 Qui pour succéder à Burkart?

Ce mercredi coïncide avec le délai fixé par le Parti libéral-radical pour l'annonce des candidatures à la présidence de la formation bourgeoise. Une commission de recherche dirigée par le conseiller national zurichois Beat Walti a été mise en place. Selon un sondage de l'agence de presse Keystone-ATS auprès des papables à la succession de Thierry Burkart, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Après le désistement de tous les favoris, il semble que seuls la conseillère nationale saint-galloise et ancienne présidente des Femmes PLR Susanne Vincenz-Stauffacher et le conseiller aux Etats glaronnais Benjamin Mühlemann ont fait part de leur intérêt.