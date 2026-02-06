Un important déploiement policier a été observé vendredi vers 12h15 dans plusieurs secteurs de Genève, avec des véhicules circulant à vive allure. La police évoque une opération pour localiser des individus recherchés et assure qu’aucun danger ne menace la population.

Une importante opération policière a eu lieu en plein Genève

Solène Monney Journaliste Blick

Des voitures de police lancées à vive allure ont attiré l’attention de plusieurs Genevois ce vendredi 6 février vers 12h15. Depuis leurs balcons ou dans la rue, certains témoins ont observé un important déploiement. «Je viens de voir quatre ou cinq véhicules débouler à toute vitesse», raconte une lectrice de Watson présente à la rue du Marché. A ce stade, les informations sur cette intervention restent limitées.

Plusieurs secteurs concernés

Contactée, la police genevoise confirme qu’un dispositif d’urgence a été engagé pour localiser des individus recherchés. En fin d’après-midi, une partie de l’opération au moins avait déjà pris fin. Les autorités restent toutefois discrètes sur les lieux précis, indiquant seulement que plusieurs emplacements de la ville étaient concernés.

Si les forces de l’ordre se montrent prudentes dans leur communication, c’est en raison d’une enquête en cours. La police tient néanmoins à rassurer la population: aucun danger particulier ne menace les Genevois. Elle précise également que cette opération n’a aucun lien avec le braquage survenu à Meyrin la veille.