Nouveau scandale?
A Genève, des baux à nouveau résiliés pour une dizaine de commerçants

A Meyrin (GE), tous les commerçants d’un petit centre commercial ont vu leur bail résilié dans le cadre d’un projet de rénovation. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle vécue par les arcades du boulevard Carl-Vogt.
Publié: il y a 26 minutes
A Genève, tous les commerçants du petit centre commercial Gilbert ont reçu une lettre leur annonçant la résiliation de leur bail.
Toan Izaguirre

Au bout du lac, l’histoire se répète. Tous les commerçants du petit centre commercial Gilbert à Meyrin (GE) ont reçu une lettre leur annonçant la résiliation de leur bail. La surprise est totale pour la dizaine de gérants des échoppes. Comme pour les commerçants du boulevard Carl-Vogt, qui ont connu le même sort il y a moins d’un mois, des rénovations sont invoquées par la régie, révèle ce mardi «20 Minutes». 

Sommés de quitter les lieux, tatoueur, onglerie ou logopédiste racontent tous le choc provoqué par des courriers reçus samedi et lundi, sans avertissement préalable. Après parfois dix ou treize ans d’activité, ils assurent n’avoir jamais été informés d’un départ imminent, seulement de travaux mineurs à venir, rapportent encore nos confrères. 

Les commerçants dénoncent une méthode brutale et un manque de considération de la part du propriétaire, la fondation communale Nouveau Meyrin. Dans ce «centre vieillot et suranné», beaucoup ont le sentiment d’être sacrifiés au nom d’un projet dont ils ne savent presque rien.

La régie Daudin, qui gère les arcades, a répondu à nos confrères au nom du propriétaire. Elle explique que ces congés s’inscrivent dans un projet de rénovation énergétique du bâtiment – une justification similaire à celle avancée par la régie Naef auprès des commerçants et habitants du boulevard Carl-Vogt. L’immeuble doit également être surélevé afin d’y accueillir une crèche, précise la Ville de Meyrin. Cette dernière indique par ailleurs avoir «mandaté son pôle des affaires économiques pour soutenir les commerçants».

