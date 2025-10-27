DE
FR

Nouvelle formation
A Genève, Swissport ouvre ses portes aux demandeurs d'emploi

Swissport et l'office cantonal de l'emploi de Genève lancent «Take off», un programme de formation pour demandeurs d'emploi. Cette initiative de six mois, débutant en 2026, couvrira une dizaine de métiers de l'aviation, combinant théorie et pratique.
Publié: il y a 48 minutes
Swissport couvre des dizaines d'emplois. (Image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Swissport et l'office cantonal de l'emploi (OCE) ont signé un accord pour le lancement d'un programme de formation et d'intégration professionnelle pour les demandeurs d'emploi à Genève. Nommée «Take off», elle combinera pratique et théorique pour couvrir une dizaine de métiers, pendant six mois. Les premiers candidats seront sélectionnés en novembre et le programme commencera début 2026.

Pendant ces six mois, les participants découvriront entre autres les métiers d'agent au comptoir d'enregistrements, d'agent d'exploitation au service des avions, ou encore de mécanicien sur équipements spécialisés. «Cette initiative vise à renforcer l'employabilité des participants, en répondant à la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'aviation», a indiqué l'OCE par communiqué lundi.

Possibilité de carrière

A la fin du programme, les participants acquerront un certificat de Swissport et des attestations de formation, explique l'OCE. Certains pourront continuer leur carrière chez Swissport, d'autres trouver de l'emploi dans différents secteurs comme l'hôtellerie, la logistique, le commerce ou les services publics. 

