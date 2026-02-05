DE
Nouveaux espaces de baignade
Genève débloque 35 millions pour un parc à la Jonction

Le Conseil municipal de Genève a validé un budget de 35 millions de francs pour un nouveau parc à la pointe de la Jonction. Des espaces de baignade et des arbres supplémentaires sont prévus, mais certains aménagements ont été supprimés.
Publié: 09:55 heures
Le Conseil municipal de Genève a validé un budget de 35 millions de francs pour un nouveau parc à la pointe de la Jonction.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

La pointe de la Jonction à Genève aura son parc. Le Conseil municipal a approuvé mercredi soir les crédits d'environ 35 millions de francs demandés par l'exécutif. Il a fallu renoncer à une partie du projet.

Au sein de la majorité, les Vert-e-s ont eux déploré dans un communiqué que le sentier des Saules ne puisse être exploité sur toute sa longueur, en raison de recours de riverains. De même, un des pontons d'accès à l'eau est supprimé. «Nous veillerons également à ce que le parc reste ouvert et accessible», a affirmé le conseiller municipal vert Simon Gaberell. Ce vote referme une longue approche menée avec la participation des citoyens.

Le dispositif prévoit de nouveaux espaces de délassement et de baignade. Des arbres et arbustes supplémentaires seront notamment plantés. Outre les travaux, les crédits seront utilisés pour l'acquisition de parcelles qui étaient la propriété de l'Etat de Genève, d'une surface d'un peu plus de 20'600 mètres carrés.

